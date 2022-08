﻿Verbandsliga: Phoenix Kisdorf 3:0 gegen Fetihspor Kaltenkirchen

Kreis Segeberg. Sechs Punkte und 8:0 Tore – besser hätte der Start in die Verbandsliga-Saison für den neuformierten SSC Phoenix Kisdorf nicht verlaufen können. Die Fußballer von Trainer Dominik Fseisi ließen dem 5:0 bei Aufsteiger SG Oering-Seth ein 3:0 (1:0) über Fetihspor Kaltenkirchen folgen. „Einen solchen Start haben wir nicht erwartet“, freute sich Fseisi. „Entsprechend ausgelassen war die Stimmung auf unserem anschließenden Mannschaftsabend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fseisi bemühte sich, aufkeimende Euphorie oder gar Übermut zu ersticken. Denn er weiß, wie schmal der Grat zwischen Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist. „Fußballerisch war unsere Leistung vor dem Seitenwechsel sehr überschaubar“, monierte er und verschwieg nicht, dass der Gast aus Kaltenkirchen nach zwei Minuten die erste Gelegenheit besaß. „Geht die rein, entwickelt sich eine andere Begegnung.“ Ähnlich sah es Sven Tepsic. „Spielerisch waren wir vor der Pause das bessere Team, haben aus unseren Chancen aber nichts machen können“, urteilte Fetihspors Coach.

„Die Partie spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab“, schilderte Fseisi, dessen Team mit gutem Defensivverhalten und Effektivität im Abschluss überzeugte. Die einzige Möglichkeit der Kisdorfer brachte das 1:0. Mats Lorisch (34.) köpfte Timo Gennrichs Maßflanke unhaltbar für Fetihspors Keeper Nico Jeschke ins Tor.

Kisdorfs Joker Brehm und Flemmer stechen

Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Fseisi Michael Brehm, der für den kurzfristig ausgefallenen Khaled Saei in den Kader gerutscht war, und wenig später Sören Flemmer. „Beide haben unserem Spiel mit ihrer Erfahrung sehr gutgetan“, freute sich der Coach über sein glückliches Händchen. Flemmer war es, der das 2:0 durch Lasse Scheidhauer (75.) vorbereitete und in der 88. Minute mit seinem Treffer die letzten Zweifel am Kisdorfer Sieg ausräumte. „Nach dem Wechsel war unsere spielerische Leistung in Ordnung“, resümierte Dominik Fseisi. „Entscheidend war aber, dass die Mannschaft gemerkt hat, dass Verteidigen zum Fußball dazu gehört.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Kisdorfer Übungsleiter zufrieden Bilanz ziehen konnte, hadert Tepsic nach den Last-Minute-Niederlagen im Kreispokal gegen den SV Henstedt-Ulzburg (1:2 nach Verlängerung) und am ersten Spieltag beim TuS Hartenholm (1:2) damit, dass es auch in Kisdorf nicht geklappt hat: „Wir belohnen uns nicht für die harte Arbeit, die wir leisten.“

FSG Saxonia in der Oststaffel 2:2 gegen den TSV Selent

Im zweiten Saisonspiel verbuchte Ost-Verbandsligist FSG Saxonia mit 2:2 (2:1) gegen den TSV Selent den ersten Punkt. „Spielerisch ist im Offensivbereich noch Luft nach oben“, sagte FSG-Trainer Ralf Bargmann. „Da uns aber wichtige Fußballer fehlen und andere Spieler nicht hundertprozentig fit sind, nehmen wir das Ergebnis als Teilerfolg mit.“

Früh im Spiel gab es zwei unschöne Szenen. Gästespieler Julian-Colin Böttjer (8.) ging FSG-Keeper Daniel Hahne derart heftig an, dass Schiedsrichter Dion Seehaase die Rote Karte zückte. Vier Minuten später beleidigte Florian Bruckschlögl nach einem Zweikampf den Selenter Spieler und musste ebenfalls unter die Dusche.

FSG-Torjäger Muhs beendet Durststrecke

Mit mehr Platz auf dem Rasen nahm die Begegnung Fahrt auf. Nils Arne Benning (18.), auffälligster Spieler der Selenter, erzielte das 1:0 für die Gäste. Mit dem 1:1 beendete FSG-Torjäger Jan Olaf Muhs (30.) eine längere Durststrecke. Sekunden vor dem Pausenpfiff legte Muhs mit einem Handelfmeter das 2:1 nach. In der zweiten Spielhälfte drängten die Selenter auf das 2:2, doch Saxonias Schlussmann Daniel Hahne erwies sich bei mehreren Glanzparaden als Meister seines Faches.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber in der 88. Minute war Hahne machtlos. Elias Laizer war der Ball bei einer Abwehraktion an die Hand gesprungen, Benning schickte Hahne in die falsche Ecke und verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Endstand.