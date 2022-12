﻿Verbandsliga Ost: PSG-Trainer Stahl setzt auf Neuzugänge und Trainingslager

Bereits kurz nach seinem Antritt als Trainer bei der Probsteier SG startete Florian Stahl die Planungen für ein Trainingslager. Mit drei Neuzugängen im Gepäck wird es in der Wintervorbereitung nach Rostock gehen.

Schönberg. Der Kampf um den Klassenerhalt ist eröffnet! Dass die Probsteier SG die Winterpause auf einem Abstiegsplatz verbringen muss, dürfte Trainer Florian Stahl wohl kaum gefallen. Um das Ruder in der zweiten Saisonhälfte doch noch rumreißen zu können, setzt er in der Wintervorbereitung auf ein Trainingslager in Rostock.

„Wir werden unter anderem ein Testspiel gegen eine Verbandsliga-Mannschaft vor Ort absolvieren und uns das Zweitligaspiel Hansa Rostock gegen Darmstadt anschauen“, erklärt der Spielertrainer. Mit dabei werden auch die Neuzugänge Matti Göllner, Kevin Bern und Hemen Majeed sein, welche das Team in der Rückrunde verstärken sollen.

„Durch Kevin Bern bekommt das Team nun einen dritten Torwart, der im Sommer den Konkurrenzkampf beleben soll“, erklärt der ehemalige Regionalliga-Spieler. Zudem komme mit Majeed ein Kreisligaspieler, bei dem man schauen müsse, wie er sich in der Vorbereitung mache. Viel erhofft sich der Trainer von dem dritten Spieler im Bunde: „Matti Göllner ist bereits im Sommer von Heikendorf zu uns zurückgekommen und nun endlich aufgrund seines Alters spielberechtigt. Genau so jemand, hat uns bis jetzt in der Defensive gefehlt.“

Von Tobias Hollenbach