In der Verbandsliga Süd-West hat der Aufsteiger TS Einfeld mit drei Niederlagen am Stück einen klassischen Fehlstart hingelegt. Auch das Heimspiel gegen den TuS Hartenholm verloren die „Männer vom See“ mit 0:2. „Wir haben kein Spielglück“, ärgert sich TSE-Obmann Daniel Bredfeldt.

Aufsteiger TS Einfeld kommt in der Verbandsliga Süd-West nicht in Tritt.

Einfeld. Das die Bäume in der Verbandsliga Süd-West nicht in den Himmel wachsen, durchleben gerade die Protagonisten des Aufsteigers TS Einfeld. Der Kreisligameister startete euphorisch in die Saison 2022/23, doch jegliche Vorfreude ging nach dem miserablen Saisonstart verloren. Drei Spiele – drei Niederlagen stehen auf dem Konto der Syben-Elf. Auch das vorgezogene Punktspiel gegen den TuS Hartenholm ging auf dem C-Platz im Roschdohler Weg mit 0:2 verloren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist natürlich bitter, mit drei Niederlagen zu starten. Uns fehlt im Moment einfach das Spielglück. Hartenholm war besser als wir, obwohl wir eine gute zweite Halbzeit gespielt. Kopf in den Sand stecken zählt nicht. Gerade jetzt müssen und werden wir jetzt Gas geben, um diese Misere zu stoppen“, sagt TSE-Fußballobmann Daniel Bredfeldt, der gegen Hartenholm als Ersatzspieler auf der Bank Platz nahm.

Schiedsrichter: Mats Stankat (Kiel) – Tore: 0:1 Voigt (26.), 0:2 Sievers (83.) – Zuschauer: 120.