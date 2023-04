﻿Verbandsliga-Transfers im Sommer: Trainer Miki Mladenovic bleibt beim TS Einfeld

Aus in der European League

Vor dem THW-Kiel-Duell: Nächster Tiefschlag für SG Flensburg-Handewitt

Nach dem Scheitern im DHB-Pokal werfen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt die Chance auf das Finalturnier der European League in eigener Halle leichtfertig weg. Vor dem 108. Nordderby beim THW Kiel am Sonntag in der Handball-Bundesliga liegt die SG um Trainer Maik Machulla am Boden.