Kostenfrei bis 20:04 Uhr lesen

Analyse SPD-naher Stiftung

Eine neue Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die am Montag in Kiel vorgestellt wurde, zeigt: Noch können viele Menschen in Schleswig-Holstein ein Krankenhaus schnell mit dem Auto erreichen. Doch die Zahl der Standorte, insbesondere in der Geburtshilfe, ist stark zurückgegangen.