﻿Verbandsliga West: Darum ist der TuS Nortorf ein Meisterschaftsanwärter

Nortorf. Vor der Saison 2022/23 galt der TuS Nortorf nicht wie die Jahre zuvor als Aufstiegsfavorit, denn mit Torhüter Jonas Jakubzik (SSG Rot-Schwarz Kiel), den Offensivakteuren Alexander Gerst und Joris Scherbarth (beide zum Oberligisten TSV Bordesholm) sowie Kapitän Rouven Lamprecht (SSG Rot-Schwarz Kiel) verlor der TuS vier Stammkräfte und Leistungsträger der vergangenen Spielzeiten.

Größtenteils kamen neue Akteure aus unterklassigen Vereinen der Region als Neuzugänge an den Heinkenborsteler Weg. „Wir wollen die jungen Spieler in ihrer Entwicklung fördern. Nichts anderes zählt für uns in dieser Saison“, sagte TuS-Chefcoach Fabian Doege vor dem ersten Punktspiel und nahm somit den Druck von seiner Mannschaft. Doch die Blau-Weißen zeigten von Beginn an, was in ihnen steckt. Als Tabellenzweiter mit 32 Punkten und einem Spiel weniger als der Spitzenreiter Marner TV (34 Punkte) ging das Doege-Ensemble in die Winterpause.

Serie von acht Spielen ohne Niederlage

Seit acht Spielen sind die Nortorfer nun ungeschlagen, sie stellen den drittbesten Angriff und die zweitbeste Abwehr der Liga. TuS-Angreifer Finn Spalding führt mit elf Treffern die interne Torjägerliste an. Doch trotz der Erfolge setzt der 35-jährige Doege, der seit Juli 2015 die Geschicke des TuS lenkt, auf Understatement. „Auf die Tabelle gucken und träumen überlassen wir unseren Fans und Zuschauern“, sagt er und ergänzt: „Wir wollen trotzdem weiterhin die Neuzugänge integrieren und die Spieler fördern.“

Der TuS hält ohne Frage die Zügel im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga in den eigenen Händen, doch Doege stellt klar: „Wir müssen in jedem Spiel einhundert Prozent Gas geben, um erfolgreich zu spielen – achtzig Prozent reichen nicht“. Am 11. März 2023 geht das Titelrennen mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten TSV Heiligenstedten weiter.