﻿Verbandsliga West: Darum verlässt Trainer Norman Bock den TSV Vineta Audorf

Audorf. Beim Fußball-Verbandsligisten TSV Vineta Audorf vollzieht sich zur Saison 2023/24 ein Umbruch. Vor allem auf der Trainerbank wird dann nicht wie gewohnt Norman Bock Platz nehmen, sondern ein neues Gesicht. Die Ära Bock geht mit Ablauf der laufenden Spielzeit zu Ende. Der 38-Jährige hört nach zehn Jahren in Schacht-Audorf auf. Nicht etwa, um einen neuen Verein zu übernehmen. Bock will die Talentförderung in Schleswig-Holstein und beim DFB vorantreiben. „Ich werde die 2009er-Jahrgänge im DFB-Stützpunkt in Neumünster trainieren, denn wir benötigen dringend gute Talente. Ich werde Spieler sichten und die Daten erfassen“, sagt Bock und blickt auf das Jahrzehnt in Audorf zurück.

„Zur Saison 2012/13 habe ich Audorf in der Kreisklasse A übernommen und alle Höhen und Tiefen in dieser Zeit er- und durchlebt. Sowohl Aufstiege, wie auch Abstiege. Das gehört dazu“, so Bock. Derzeit belegen die Audorfer in der West-Staffel Tabellenplatz neun – für den A-Lizenzinhaber eine nicht zufriedenstellende Platzierung. „Ich habe es schon letzte Saison bemerkt. Nach der Corona-Pandemie ist es merklich schwerer, Spieler zu motivieren. Das ist aber nicht der Grund meines Ausstiegs“, versichert der zweifache Familienvater.

Trainerausbilder und Talentförderer zugleich

Seit sage und schreibe 26 Jahren ist Bock im Trainergeschäft. Angefangen im Jugendbereich beim benachbarten Osterrönfelder TSV hat er von der G- bis zur A-Jugend alle Teams trainiert. „Natürlich habe ich hier und da mal auf den Trainerposten im Herrenbereich des OTSV geschielt, aber das sollte nicht sein. So bin ich dann bei Vineta gelandet“, sagt Bock, der zudem den Vorstand lobt. „Es war immer ein faires Miteinander, auch in nicht so erfolgreichen Zeiten. Eigentlich hatte ich vor der Saison bis 2024 verlängert, doch die Verantwortlichen entsprachen meinem Wunsch, im kommenden Sommer gehen zu können. Das ermöglicht mir zudem, Trainer beim SHFV ausbilden zu können. Mein Credo ist: Wenn man gute Fußballer haben möchte, benötigt man dafür gute Trainer. Da möchte ich meinen Teil zu beitragen“, sagt Bock und verweist darauf, dass der Klassenerhalt oberste Priorität genießt.

„Wir haben gute Spieler im Kader und ich bin mir sicher, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Das ist das vorrangige Ziel. Ich möchte mich hier nicht mit einem Abstieg verabschieden.“. Ganz ohne TSV Vineta Audorf geht es in Zukunft dennoch nicht. Bock ist noch aktiver Spieler der zweiten Herren, zudem trainiert er die G-Jugend, in der sein Sohn kickt.