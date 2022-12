﻿Verbandsliga West: Guido Wieck wird Trainer beim TuS Jevenstedt

Beim derzeitigen Tabellenvierten der Fußball-Verbandsliga West, dem TuS Jevenstedt, wird im kommenden Sommer ein Trainerwechsel vollzogen. Chefcoach Patrick Nöhren, der in seinem vierten Jahr an der Jevenau ist, geht – Guido Wieck übernimmt die Kommandobrücke.

Jevenstedt. Der Fußball-Verbandsligist TuS Jevenstedt, der als Tabellenvierter in die Winterpause gegangen ist und Tuchfühlung zur Tabellenspitze hat, stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Ab dem 01.07.2023 übernimmt Guido Wieck das Traineramt an der Jevenau.

Wieck stand bis Sommer diesen Jahres beim Nachbarn und Ligakonkurrenten TuS Bargstedt an der Seitenlinie und verabschiedete sich am Ziegelberg mit dem Kreispokalsieg. Er beerbt nach seinem „Sabbatjahr“ Patrick Nöhren, dessen Amtszeit bei den Blau-Gelben 2019 begann.

TuS plant Wiederaufstieg

Nach dem Abstieg aus der Landesliga konnte Nöhren das Team stabilisieren – die Rückkehr in die Landesliga scheint nach nur einem Jahr Abstinenz möglich. „Deshalb betonen wir, dass wir uns nicht gegen Patrick Nöhren, sondern für eine Veränderung mit Guido Wieck entschieden haben“, sagt TuS-Ligaobmann Thomas Merten, der schon in der Saison 2017/2018 als damaliger Funktionär beim TuS Bargstedt mit Wieck zusammengearbeitet hat. Derweil will Nöhren seinen Job beim TuS Jevenstedt erfolgreich beenden. „Ich liebe es Trainer zu sein und bin in der nächsten Saison für eine neue Aufgabe offen. Bis dahin gilt mein ganzer Fokus dem TuS. Wir können eine zwar nicht immer leichte, aber dennoch schöne gemeinsame Zeit auch sportlich krönen. Dafür werden wir hart arbeiten“, sagt Nöhren und will seinem Nachfolger ein bestelltes Feld hinterlassen.

Wieck geht selbstbewusst an die neue Aufgabe

Und genau auf dieses Feld freut sich nun Wieck, der auch von anderen Vereinen umworben wurde: „Der TuS hat einen tollen, breiten Kader. Mit jungen Spielern, darunter viele Eigengewächse, die sich sehr gut entwickeln. Außerdem wird der Klub seit etlichen Jahren kompetent und leidenschaftlich geführt. Auch im Jugendfußball ist er gut aufgestellt. Ich gehe sehr demütig aber auch selbstbewusst an die Aufgabe heran – vor allem freue ich mich darauf, mit der Mannschaft und dem gesamten Verein zu arbeiten“, sagt der 53-Jährige.