﻿Verbandsliga West: Fabian Doege bleibt TuS Nortorf treu

Nortorf. Der West-Verbandsligist TuS Nortorf stellt die Weichen für die neue Saison 2023/24 und setzt weiter auf Kontinuität. Chefcoach Fabian Doege verlängerte in der Winterpause seinen Vertrag beim Tabellenzweiten für eine weitere Saison.

Vergrößerung des Staffs beim TuS Nortorf war ausschlaggebend

Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen haben sich der Fußballvorstand und Trainer Fabian Doege auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Auch Co-Trainer Mathias Heintz bleibt dem TuS erhalten. Zudem wurden Doege mit Patrick Mohr und Holger Kortum zwei Ligamanger zu Seite gestellt, die sich um die organisatorischen Dinge rund um das Team kümmern sollen. „In den letzten Jahren lag die ganze Last auf meinen Schultern. Jetzt hat der Verein eine gute Lösung mit den beiden gefunden“, sagt Doege und beteutert, dass ihm die Arbeit mit den Spielern und der gesamten Truppe viel Spaß bringt, da die Entwicklung der Mannschaft in eine gute Richtung ginge. Entscheidend für die Vertragsverlängerung sei jedoch laut Doege die Erweiterung des Staffs gewesen. „Das war schon ausschlaggebend für die Zusage“, erklärt Doege.

Fabian Doege geht ins neunte Jahr als Trainer des TuS Nortorf

Damit geht der 35-Jährige im kommenden Sommer in seine neunte Saison am Heinkenborsteler Weg. Die Blau-Weißen überwintern, dank einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage, derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und haben somit gute Chancen im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga. Das alles gibt uns als Trainer ein gutes Gefühl über den Sommer hinaus, sodass wir gerne gemeinsam die kommende Saison angehen“, so Doege. Zudem verweist Doege darauf, das ein Großteil des aktuellen Ligakaders ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben hat.