Büsum/Jevenstedt. Im Duell der beiden ungeschlagenen Teams Zweiter (Büsum) gegen Dritter behielten die Gäste aus Jevenstedt glücklich mit 3:0 die Oberhand. Kevin Wardin (29.), Henry Grothkopp (45.+2.) und Lucas Seefeldt (89.) trafen für die Jevenstedter, die somit weiterhin ungeschlagen bleiben.

Wardin bringt TuS mit direkt verwandelter Ecke in Front

Die Gastgeber von der Westküste hätten bereits in der 10. Spielminute durch Christopher Haase in Führung gehen müssen, doch der Büsumer Angreifer brachte das Kunststück fertig, den Ball über das leere Tor zu befördern. „Wenn wir da in Rückstand gehen, sieht es anders aus“, wusste TuS-Coach Patrick Nöhren, der ein leichtes Chancenplus der Gastgeber verzeichnete. Umso überraschender die Führung des TuS: Kevin Wardin gelang mit einer direkt verwandelten Ecke das 1:0. Henry Grothkopp erhöhte in der Nachspielzeit (45.+2.). „Dass wir mit 2:0 in die Halbzeit gehen, war schon sehr glücklich“, wusste Nöhren.

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mustafa Padak drängten die Büsumer auf den Anschlusstreffer. Doch weder Kevin Klein (49.) noch Jens Hagenah (52.) brachten das Leder im Tor unter. Das sollte sich rächen, denn der eingewechselte Lucas Seefeld (89.) machte mit seinem Treffer den Deckel endgültig drauf. „Das Spiel hätte auch 2:2 ausgehen können. Wir hatten definitiv heute das Spielglück auf unserer Seite“, konstatierte Patrick Nöhren.

Schiedsrichter: Mustafa Padak (MED SV Kiel) – Tore: 0:1 Wardin (29.), 0:2 Grothkopp (45.+2.), 0:3 Seefeldt (89.) – Zuschauer: 85.