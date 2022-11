Verbandsliga West: TuS Jevenstedt gewinnt Kampfspiel gegen SG Geest 05

In der Fußball-Verbandsliga West hat der TuS Jevenstedt am Sonntag das Heimspiel gegen die kampfstarke SG Geest 05 mit 2:1 gewonnen. Die Elf von TuS-Coach Patrick Nöhren bleibt mit dem Sieg dem punktgleichen Spitzenreiter TSV Heiligenstedten auf den Fersen.

Jevenstedt. Der TuS Jevenstedt hat am Sonntag das Heimspiel gegen die SG Geest 05 nach tollem Kampf mit 2:1 gewonnen. Vor 150 Zuschauern auf dem A-Platz trafen Jonas Richter und Henry Grothkopp per Foulelfmeter für die Gastgeber.

Richter trifft mit verunglückter Flanke

Die Jevenstedter kamen spielerisch besser ins Spiel als die kampfstarken Gäste, die zunächst tief standen, doch erste Warnschüsse von Henry Grothkopp (10.) und Tim Rathjens (15.) fanden noch nicht den Weg ins Ziel. Besser machte es Teamkollege Jonas Richter, der in der 19. Minute glänzend von Kevin Wardin über außen in Szene gesetzt wurde. Richters Flanke fand den direkten Weg aufs Tor und senkte sich über den verdutzten SG-Keeper Ricco Wilkens hinweg in die Maschen.

Die SG versuchte fortan, mit langen Bällen ihren bulligen Mittelstürmer Alexander Maron, der bis dato sieben Saisontreffer erzielen konnte, in Szene zu setzen, doch die TuS-Abwehr hatte den 22-jährigen Angreifer gut im Griff. „Das war schon Schwerstarbeit für meine Jungs“, erklärte TuS-Chefcoach Patrick Nöhren. „Der kommt immer mit Wucht auf die Abwehr und ist gefühlt drei Meter groß.“

Freund gleicht aus

Dann doch der Ausgleich für die Gäste: SG-Kapitän Sören Schmidt bediente Jarrik Freund (36.), der drei TuS-Abwehrspieler austanzte und eiskalt einschob. „Das müssen wir besser verteidigen“, ärgerte sich Nöhren, der jeden gewonnenen Zweikampf seiner Jungs mit geballter Faust am Spielfeldrand feierte. Immer wieder pushte der 46-Jährige sein Team mit den Worten: „Haut euch rein“.

Nach dem Wiederanpfiff drückte Geest auf den Führungstreffer und schnürte die Jevenstedter in ihrer eigenen Hälfte ein. „Wir fanden zu dem Zeitpunkt nicht gut ins Spiel. Das war erste Halbzeit besser“, meinte Nöhren.

Jeromin hält glänzend – Grothkopp trifft per Foulelfmeter

TuS-Keeper Daniel Jeromin rückte in den Mittelpunkt und konnte sich bei Schüssen von Maron und Schmidt mehrfach auszeichnen. Die Hausherren kamen lediglich zu Kontern. Mit Erfolg: Tim Rathjens zog an seinem Gegenspieler Marek Podzun vorbei in den Strafraum. Podzun wusste sich nur mit einem Foul zu helfen – Elfmeter. Henry Grothkopp (69.) ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte souverän. Es war bereits das zehnte Saisontor des 19-Jährigen. In den Schlussminuten verteidigten die Jevenstedter mit Mann und Maus und einem starkem Jeromin im Gehäuse. Zudem sah SG-Abwehrspieler Jorge Möller nach einer Notbremse gegen Wardin die berechtigte Rote Karte. „Natürlich bin ich mit dem Sieg zufrieden, wir hätten uns aber über ein Unentschieden nicht beklagen können“, konstatierte Nöhren.

Schiedsrichter: Mirko Kurras (TSV Reher) – Tore: 1:0 Richter (20.), 1:1 Freund (36.), 2:1 Grothkopp (FE., 69.) – Zuschauer: 150.