Verbandsliga West: TuS Nortorf schlägt den Büdelsdorfer TSV

Der TuS Nortorf hat in der Fußball-Verbandsliga West das Verfolgerduell gegen den Büdelsdorfer TSV am Sonnabend dank einer kämpferisch starken Mannschaftsleistung mit 3:1 gewonnen und somit den Anschluss an die Tabellenspitze.

TuS-Torjäger Marvin Sievertsen (li.), hier gegen TSV-Akteur Jark Lennart Decker (re.) brachte sein Team bereits in der 8. Minute in Führung.

Nortorf. Der TuS Nortorf hält, dank eines 3:1-Heimerfolges gegen den Büdelsdorfer TSV, weiterhin den Kontakt zur Tabellenspitze. Vor 103 Zuschauern brachte TuS-Torjäger Marvin Sievertsen (8.) sein Team frühzeitig auf die Siegerstraße.

Sievertsen trifft früh

Die Gastgeber gaben in den ersten 30 Minuten Vollgas und erspielten sich eine Handvoll Torchancen, die Marvin Sievertsen (8.), Daniel Klösel (16.) und Jan-Niklas Boysen (26.) in Tore ummünzen konnten. „Das war eine starke halbe Stunde meiner Mannschaft. Wir hatten uns vor am Anpfiff viel vorgenommen und die Jungs haben es klasse umgesetzt“, sagte TuS-Chefcoach Fabian Doege lobend. Viele Ballgewinne und ein schnelles Umschaltspiel hätten fast das 4:0 gebracht, doch Sievertsen scheiterte am gut reagierenden TSV-Keeper Yannick Lohwaßer. „Die Pausenführung war mehr als verdient“, so Doege, der nur eine Chance der Büdelsdorfer notierte, aber TuS-Keeper Dennis Holstein bereinigte im Verbund mit Abwehrchef Tristan Doege die Situation.

Ventzke gelingt der Anschlusstreffer

Nach dem Wiederanpfiff kamen die zuletzt stark aufspielenden Gäste, zehn Punkte aus den letzten fünf Partien, etwas besser ins Spiel, jedoch war die Defensivreihe der Hausherren hellwach. Lediglich der eingewechselte Kevin Ventzke (90.) traf kurz vor dem Schlusspfiff aus dem Gewühl heraus. „Das spielerische Element der Anfangsphase ging zwar etwas verloren, aber kämpferisch haben meine Jungs dafür alles reingehauen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt“, konstatierte Doege.

Schiedsrichter: Max-Frederik Löbel (Kaltenkirchener TS) – Tore: 1:0 Sievertsen (8.), 2:0 Klösel (16.), 3:0 Boysen (26.), 3:1 Ventzke (90.) – Zuschauer: 103.