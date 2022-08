Verbandsliga West: TuS Nortorf überrollt Vineta Audorf

In der Fußball-Verbandsliga West zeigte der TuS Nortorf am Sonnabend beim 5:0-Heimsieg gegen den TSV Vineta Audorf seine Dominanz. TuS-Trainer Fabian Doege sah einen spielfreudigen Gastgeber, der keine Chancen der Gäste zuließ.

Nortorf. Von einem Klassenunterschied sprach TSV Vineta-Coach Norman Bock nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Pascal Gilgenberger. Mit 5:0 fegte der TuS Nortorf die Gäste vom Platz.

Von Beginn an dominierte die Elf von TuS-Chefcoach Fabian Doege vor knapp 100 Zuschauern den personell stark angeschlagenen Gast aus Audorf. Mats Behrens brachte in der 14. Spielminute die Hausherren folgerichtig in Führung. Jannik-Mats Klein (33.) erhöhte noch vor dem Pausenpfiff. „Da waren wir schon klar unterlegen. Wir haben das TuS-Tor nicht wirklich in Gefahr bringen können“, so die Analyse von Norman Bock.

Sievertsen trifft nach Einwechslung doppelt

Sein Pendant, Fabian Doege, notierte in den zweiten 45. Minuten noch den Treffer von Finn Spalding (51.), sowie den Doppelpack des eingewechselten Marvin Sievertsen (67., 86.). Der Audorfer Jorge Störmer sah zu allem Überfluss nach einer Tätlichkeit (65.) die Gelb-Rote Karte. „Das war eine gute Leistung meines Teams. Wir strahlten eine große Spielfreude aus und haben immer wieder gute Wege in die Tiefe gefunden“, konstatierte Doege, der zudem keine echte Torchance der Audorfer sah. „Natürlich waren wir personell stark angeschlagen, das ist aber keine Ausrede. Nortorf war um Klassen besser und uns gedanklich und körperlich überlegen“, erklärte Bock, der hofft, dass seine angeschlagenen Spieler bald wieder zum Team stoßen. „Für uns kann es so weitergehen“, sagte hingegen Fabian Doege.

Schiedsrichter: Pascal Gilgenberger (TSV Schönwalde) – Tore: 1:0 Behrens (14.), 2:0 Klein (33.), 3:0 Spalding (51.), 4:0, 5:0 Sievertsen (67., 86.) – Zuschauer: 100 – Gelb-Rot: J. Störmer (TSV., 65., Tätlichkeit).