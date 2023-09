﻿Holstein Kiel: So steht es um Pichler, Sander, Becker und Co.

Kiel. Entwarnung bei Holstein Kiel mit Blick auf die Lage bei den Verletzten. Im Heimspiel gegen Hertha BSC (2:3) am vergangenen Sonntag mussten gleich mehrere Holstein-Profis schon im Vorfeld des Spiels passen oder gingen angeschlagen vom Platz. So auch Benedikt Pichler, der eine knappe Viertelstunde vor dem Ende durch Fiete Arp ersetzt wurde.

Humpelnd schleppte sich der KSV-Stürmer im Anschluss in die Kabine. Ähnliches Bild bei Außenverteidiger Timo Becker. Dieser musste sogar mit dick bandagiertem Knöchel gestützt in die Katakomben gebracht werden.

Alle Spieler sollen am Mittwoch wieder trainieren

Doch bei beiden Akteuren gab Holstein gestern Entwarnung. Sowohl Pichler als auch Becker haben sich keine schwerwiegendere Verletzung zugezogen, wie der Verein auf KN-Nachfrage mitteilte. Beide Spieler werden beim öffentlichen Training am Mittwoch (11 Uhr) auf dem Rasen zurückerwartet und sind damit am Sonnabend (13 Uhr) beim Karlsruher SC einsatzfähig.

Gleiches gilt für Kapitän Philipp Sander, der kurz vor der Begegnung mit muskulären Problemen in der Wade ausgefallen war. Auch Torwart Thomas Dähne, dessen alte Knieverletzung sich in der Vorwoche wieder leicht bemerkbar gemacht hatte, soll in dieser Woche wieder trainieren.

