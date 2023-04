Verlieren für Holstein Kiel gegen Hansa Rostock verboten

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

haben sie auch langsam das Gefühl, jede Woche die gleiche Schallplatte zu hören? In Sachen Holstein Kiel mag einem das jedenfalls aktuell so vorkommen. Die 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld war das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. Acht Punkte Vorsprung bleiben den Störchen noch auf den ersten Abstiegsplatz in der Zweiten Liga. Aber der Vorsprung schmilzt und das unaufhaltsam. Ein Sieg am kommenden Sonntag bei Hansa Rostock ist für die KSV jetzt fast Pflicht. Damit das gelingt, hat KSV-Sportchef Uwe Stöver einen Tipp an die Mannschaft gegeben. Das Team solle „den Kopf ausschalten“, negative Dinge von sich wegschieben und nur an den Moment und das Spiel gegen die Kogge denken. Gerade in der aktuell angespannten sportlichen Lage gar nicht so einfach.

Im Zentrum der Kritik des eigenen Anhanges steht neben Stöver auch Trainer Marcel Rapp. Eine mangelnde Entwicklung sei in den vergangenen Monaten zu sehen, zudem habe der 43-Jährige keine Spielidee. Es gibt allerdings auch Minimum drei gute Gründe für die Lage bei den Störchen, für die Trainer Marcel Rapp nichts kann. In einer Analyse der Lage habe ich diese für Sie einmal zusammengefasst. Es ist - zugegeben - mal ein anderer Blickwinkel auf das Geschäft Fußball, erweitert aber den Horizont. Ich hoffe es jedenfalls.

Von Verletzungen bleibt Holstein in dieser Saison jedenfalls nicht verschont. Im Spiel gegen Bielefeld wurde Benedikt Pichler nach fast sieben Monaten eingewechselt und musste mit einem leichten Muskelfaserriss nur zehn Minuten später wieder ausgewechselt werden. Pichler wird der Mannschaft wohl in den kommenden zwei Wochen fehlen.

Unterstützung in dieser schweren sportlichen Lage bekommt Trainer Rapp übrigens von seinem Co-Trainer Dirk Bremser, der mit über 700 Einsätzen als „Co“ von Dieter Hecking im Profi-Bereich einiges an Erfahrung mitbringt. Diese Erfahrung gibt Bremser an Rapp weiter. Wie sich das am Ende auf das sportliche Ergebnisse auswirkt, sehen wir wohl am Sonntag in Rostock.

Abschließend noch ein Thema, das auch mir besonders am Herzen liegt: Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Rostock wurde der Hass in den sozialen Netzwerken, der Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver aktuell entgegenschlägt, zum Thema. Sowohl Rapp als auch Vereinssprecher Peer Wellendorf haben sich dazu ausführlich geäußert. Der Verein behält sich gegen besonders schlimme Kommentare rechtliche Schritte vor. Kritik soll und muss immer geübt werden - auch von uns Berichterstatter. Aber Menschen anzugreifen, zu beleidigen und zu diffamieren, geht entschieden zu weit und kann auch nicht im Sinne einer freien Gesellschaft sein.

Zitat der Woche

In unserem Land ist es nicht erlaubt, dass jemand beleidigt wird. Ich glaube nicht, dass die sozialen Medien ein rechtsfreier Raum sind. Marcel Rapp, Trainer von Holstein Kiel, über Hass-Kommentare im Netz

Bild der Woche

Pure Enttäuschung nach der 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende: Holstein-Kiel-Mittelfeldspieler Philipp Sander zieht sich das Trikot über den Kopf. © Quelle: Uwe Paesler

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

