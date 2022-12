Gewinnen Sie VIP-Tickets für das Jump & Race Masters in der Wunderino-Arena

Das ist nicht nur etwas für Motorrad- und Motocross-Fans: das Jump & Race Masters 2023 in der Wunderino-Arena in Kiel. Im Februar 2023 steigt das Superevent des Motorsports. Die Kieler Nachrichten verlosen dafür 2 x 2 VIP-Tickets.

Szene vom Jump & Race Masters 2020: Imposante, actiongeladene Rennen in der Wunderino-Arena in Kiel begeistern nicht nur Fans von Motorrädern und Motocross.

Kiel. Nur noch zwei Monate sind es bis zum 25. Internationalen Jump & Race Masters 2023 in der Wunderino-Arena in Kiel. Das wird das Motorsportereignis der Superlative des Jahres – nach zweijähriger Pause ist es am 4. und 5. Februar 2023 wieder so weit.

An den zwei Tagen wird die Wunderino-Arena zur Rennstrecke für Motocross-Legenden und Newcomer. Racing und Akrobatik: Die besten Freestyler der Welt treten sowohl an der Rampe als auch auf der Cross-Strecke an. Neu ist die Race-and-Style-Competition, ein Kombi-Wettbewerb, in dem sich die Stars actiongeladene Duelle liefern.

So können Sie die VIP-Tickets gewinnen

Die Kieler Nachrichten verlosen für dieses Spektakel 2 x 2 VIP-Tickets. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist unsere Gewinnspielfrage richtig zu beantworten.

Klicken Sie dazu auf diesen Link: Zum KN-Gewinnspiel: VIP-Tickets für das Jump & Race Masters 2023

Die VIP-Tickets gelten für Sonntag, 5. Februar 2023. Enthalten sind Verpflegung und eine Führung hinter die Kulissen des Events. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Sonntag, 11. Dezember 2022, 23 Uhr, möglich. Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die VIP-Tickets liegen dann im Media-Store der KN, Fleethörn 1-7 (Asmus-Bremer-Platz), zur Abholung bereit.

Tickets gibt es ansonsten auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.jump-and-race.de