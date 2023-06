﻿Shootingstar Eric Johansson bleibt bis 2028 beim THW Kiel

Kostenfrei bis 00:49 Uhr lesen

Titelfeier in der Wunderino-Arena

Meister, Party, Gefühle: So feierte der THW Kiel mit seinen Fans die Meisterschaft

Der THW Kiel hat es nach dem 23. Meistertitel gemeinsam mit seinen Fans in der Wunderino-Arena so richtig krachen lassen. Am späten Sonntagabend erreichte die Mannschaft die Halle. Doch es soll auch einen „Vermisstenfall“ gegeben haben.