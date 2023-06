Deal fix: Osnabrück leiht „Otschi“ Wriedt von Holstein Kiel aus

Kiel/Osnabrück. Kwasi „Otschi“ Wriedt wird in der kommenden Zweitliga-Saison nicht das Trikot von Holstein Kiel, sondern das des Aufsteigers VfL Osnabrück tragen. Einen entsprechenden KN-Bericht vom vergangenen Dienstag bestätigten beide Vereine am Freitagnachmittag. Demnach leiht der VfL Wriedt aus Kiel für ein Jahr aus. Der 28-Jährige besitzt an der Förde noch einen gültigen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2025.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spielzeit als Hauptgrund für Wriedt-Leihe nach Osnabrück

Hintergrund des Wechsels ist die Hoffnung Wriedts auf mehr Spielzeit beim Aufsteiger. Das bestätigt auch KSV-Sportchef Uwe Stöver in der Mitteilung der Störche. „Aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive können wir Otschi Wriedt in der kommenden Saison nicht die Einsatzzeiten zusichern, die er sich vorstellt“, sagte Stöver und ergänzte: „Daher ist der Schritt nach Osnabrück für alle Seiten sinnvoll. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Für Wriedt ist der Wechsel an die Bremer Brücke eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Schon von 2016 bis 2017 trug der Angreifer das VfL Trikot, absolvierte damals 43 Spiele, traf 14 Mal und legte zehn Treffer auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Osnabrück-Sportchef Shapourzadeh froh über Wriedt-Leihe

„Da ich den Verein ja schon kenne, brauche ich keine lange Eingewöhnungszeit, um beim VfL anzukommen. Ich freue mich einfach auf die Saison, möchte die Zeit dort bestmöglich nutzen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Spielzeit beitragen“, wird Wriedt selbst in der KSV-Meldung zitiert.

Lesen Sie auch

Der VfL Osnabrück freut sich auf seinen Neuzugang. „Otschi kennt den VfL, das Stadion und das Umfeld, er wird keine Eingewöhnungszeit brauchen. Er hat seine Qualität bereits mehrfach in verschiedenen Ligen und Ländern unter Beweis gestellt“, lobte VfL-Sportchef Amir Shapourzadeh den Angreifer. „Mit seiner Schnelligkeit, Abschlussstärke und unorthodoxen Spielweise wird er unseren Kader in der Offensive deutlich verstärken.“

KN