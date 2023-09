﻿Spieler bestimmen Saisonziel und mähen Rasen: So will VfR Laboe nach oben

Laboe. Die Fußballer des VfR Laboe belegen derzeit in der Kreisliga Ostholstein den zweiten Tabellenplatz mit einem Punkt Abstand zum Spitzenreiter SpVgg Putlos. Doch nicht – wie es eigentlich üblich ist – der Trainer hat das Saisonziel festgelegt, sondern die Mannschaft: den Aufstieg in die Verbandsliga.

Nach Abstieg Neubeginn mit Tobias Becker

Rückblick: Nach der Saison 2021/22 stieg der VfR Laboe mit zehn Punkten sang- und klanglos als Tabellenvorletzter aus der Verbandsliga ab. Es sollte zur neuen Spielzeit ein Umbruch eingeläutet werden, mit Tobias Becker installierte der Verein einen neuen Trainer. Doch schon die Vorbereitung lief nicht wie gewünscht. Becker war es nicht gelungen, neue Spieler zum damaligen Absteiger zu holen. „Ich hatte erst im Mai den Vertrag unterschrieben, da hatten viele Spieler bei ihren Vereinen schon zugesagt“, so Becker. Dann wurde es richtig schlimm für den heute 37-Jährigen.

Neu-Coach erleidet Schlaganfall kurz vor Saisonbeginn

Kurz vor dem Punktspielstart der Saison 2022/23 erlitt Becker beim Training einen Schlaganfall. Sieben Tage lag er auf der Intensivstation und fehlte seinem Team insgesamt drei Monate. Becker kam zum Glück wieder auf die Beine. Doch in der Zeit, in der für Becker der Fußball in den Hintergrund rückte und in der es nur darum ging, selbst wieder richtig gesund zu werden, legten die „Männer vom Stosch“ einen klassischen Fehlstart hin. Es hagelte sechs Niederlagen in Folge. Der heimliche Wunsch des VfR, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, war frühzeitig ausgeträumt. Als Tabellensechster beendeten die Laboer letztendlich die Saison.

Elf Neuzugänge vor der Saison 2023/24

Vor der laufenden Saison reagierten die Verantwortlichen. Mit Moritz Stöcken (Heikendorfer SV), Jan Bazczynski, Emin Tanrikulu (beide Inter Türkspor Kiel II), André Kalbhenn (SVE Comet Kiel II), Lion Laß, Lazslo Stöcken (beide TSV Klausdorf U19), Kevin Pank (TS Einfeld), Patrick Hopp (VfB Kiel II), Süleyman Derici (Inter Türkspor Kiel I), Tufan Dönen und Michael Kiefer (Raisdorfer TSV) wurden elf neue Akteure verpflichtet. „Wichtig war uns dabei, dass wir auch junge Spieler in die Mannschaft integrieren. Eine gesunde Mischung macht es aus“, erklärt Becker.

Mannschaft will die Rückkehr in die Verbandsliga

Doch die Messlatte wollte er nicht zu hoch hängen. Ein Saisonziel formulierte Becker nicht – das nahmen ihm seine Spieler ab. „Ich habe die Jungs an einem Teambuildingtag gefragt, welche Ziele sie sich denn selber stecken. Der einhellige Tenor ist die Rückkehr in die Verbandsliga. Somit bringe ich die Mannschaft nicht unter Druck“, erklärt Becker die außergewöhnliche Maßnahme. „Das stimmt, denn jeder Spieler von uns hat den Anspruch, Verbandsliga spielen zu wollen“, ergänzt der oberligaerfahrene Routinier Kevin Pank auf Nachfrage unserer Redaktion. Becker ziehe die Zügel im Training an und fordere seinen Akteuren viel ab.

TSV Stein als warnendes Beispiel

„Die Jungs haben ihre Ambitionen klar formuliert. Sie nehmen die Herausforderung an und ziehen voll mit“, sagt wiederum Becker. Mit Erfolg, denn derzeit belegen die Laboer hinter der SpVgg Putlos mit einem Punkt Rückstand den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Ostholstein. „Ich bin froh, dass es in diese Richtung geht. Es gibt nach einem Abstieg genügend warnende Beispiele, wie zum Beispiel den TSV Stein, dass es auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Die Jungs machen alles, um sich schlussendlich zu belohnen“, meint Becker und erzählt, dass drei Spieler sich dazu bereit erklärt haben, den Hauptplatz zu mähen und zu pflegen, damit zu den Heimspielen gute Voraussetzungen herrschen. „Das sucht wahrscheinlich auch seinesgleichen“, sagt Becker.

