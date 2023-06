﻿VfR Neumünster: Bürgermeister Bergmann findet Klub-Vision „beeindruckend“

Neumünster. Nach drei Jahren Abstinenz spielt der VfR Neumünster in der kommenden Saison wieder in der höchsten Landesspielklasse, der Fußball-Oberliga. Doch frei nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ soll an der Geerdtstraße weiter geklotzt statt gekleckert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jüngst stellte der Vorstand der Lila-Weißen auf der Jahreshauptversammlung seine Vision „VfR 2030“ vor, in der es nicht nur um den Umbau der Spielstätte in ein 15 000 Zuschauer fassendes Fußballstadion, sondern auch um eine Mehrzweckhalle, Kunstrasenplätze, ein Hotel und ein neues Vereinsheim geht. Der VfR-Vorstand bastelt an der Infrastruktur für eine glorreiche Zukunft. Im ersten Schritt machten die stimmberechtigten Vereinsmitglieder den Weg frei für die Ausgliederung des Fußballs in eine nicht näher definierte Kapitalgesellschaft.

VfR-Mitglieder stimmen Gründung einer Kapitalgesellschaft zu

Gemäß der im Profifußball gültigen 50+1-Regel, nach der die Vereine Mehrheitsgesellschafter bleiben, öffnet die Gründung einer Kapitalgesellschaft den Einstieg für angeblich bereitstehende überregionale Investoren. Der wiedergewählte 1. Vorsitzende des VfR, Gerd Grümmer, schwärmte gegenüber den anwesenden Mitgliedern nach einem Bericht des „SHZ“ von den neuen Möglichkeiten: „Wir haben die einmalige Chance, in Gefilde zu geraten, in die wahrscheinlich nur ein Klub in 50 Jahren einmal vordringen kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 150 000 Euro Minus, die nach Abschluss der Geschäftsjahre 21/22 und 22/23 unter dem Strich stehen, sollen der Vergangenheit angehören. Für das Geschäftsjahr 23/24 plant der VfR in seinem Haushaltsplan gewaltige Steigerungen auf der Einnahmeseite ein. So sollen beim Sponsoring und im Marketing die Einnahmen um gut 500 Prozent von 65 000 Euro auf 400 000 Euro steigen, und auch bei den Spenden und Forderungserlassen sollen die Einnahmen vervierfacht werden. „Es ist gigantisch, und dabei ist es sogar noch vorsichtig gerechnet“, wird Grümmer in dem Bericht zitiert.

Wer die neuen Investoren beim VfR Neumünster sind, bleibt im Unklaren

Völlig unklar ist derweil, welcher Investor hinter den geplanten Geldzuflüssen stehen könnte. Erste Gespräche mit der Neumünsteraner Politik wurden indes geführt. Schließlich sieht die VfR-Vision neben dem Fußballstadion mit 15 000 Plätzen auch den Bau einer im Boden versenkten Mehrzweckhalle (12 000 Plätze), ein Hotel mit 120 Zimmern sowie den Neubau eines Vereinsheims mit Verwaltungstrakt nebst zwei neuen Kunstrasenplätzen vor. Das Gesamtprojekt soll Neumünster 200 Arbeitsplätze sowie zusätzliche Steuergelder einbringen.

„Gerd Grümmer hat mir seine Vision vom VfR Neumünster und dessen Heimstätte der heutigen Grümmi-Arena in einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch dem Oberbürgermeister vorgestellt“, sagt Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann. „Ob die Vision realistisch ist, kann die Stadt Neumünster zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Dazu wird sicherlich zeitnah ein entsprechender Businessplan aufgestellt und die damit verbunden LOIs (Letter of intentions, Anm. d. Red.) mit möglichen Investoren abgeschlossen. Sollten sich auf dieser Basis die Pläne weiter konkretisieren, steht die Stadt Neumünster jederzeit für Gespräche zur Verfügung.“

Oberbürgermeister Tobias Bergmann: „Sorgfalt gilt vor spontanen Zusagen.“

Die Stadt selbst schließt eine Unterstützung des Projekts zumindest vorerst nicht aus. Bergmann: „Diese Vision ist ambitioniert und beeindruckend. Als Verwaltung sehen wir uns nicht als Bremser von Visionen.“ Bergmann weiter: „Ein kommerzielles Stadion mit Hotel im heutigen Gebiet des Stadtwaldes hat weitreichende planungsrechtliche Konsequenzen. Um Rechtssicherheit für alle Beteiligten sicherzustellen, gilt hier Sorgfalt vor spontanen Zusagen.“ Er sagt aber auch: „Pläne für eine finanzielle Unterstützung dieses privatwirtschaftlichen Projektes gibt es nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mit Ach und Krach und dem Umweg über die Aufstiegsrunde gelang den Veilchen der Aufstieg in die Oberliga Schleswig-Holstein. Ein Platz unter den ersten Acht ist mit einem völlig neu zusammengestellten Kader (lediglich acht Spieler des Aufstiegskaders bleiben) das Minimalziel. Neuer Verantwortlicher für Sponsoring und Vertrieb ist der ehemalige Marketingleiter des 1. FC Phönix Lübeck, Oliver Mau. Als Leiter der Nachwuchsabteilung wurde der ehemalige Kaderplaner des Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli, Christian Klose, gewonnen. Neben den bereits feststehenden Neuzugängen Finn-Mathis Holm (Heider SV), Joshua Steinbach und Leandro Stahl (beide Fortuna Magdeburg) und drei avisierten Brasilianern soll am Montag der Lübecker Kenny Korup in der Schwalestadt einen Vertrag unterschreiben.

KN