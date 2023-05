﻿Doppel-Rot und Last-Minute-Niederlage: Aufstieg des VfR gescheitert?

Neumünster. Der VfR Neumünster darf das große Ziel „Oberliga-Aufstieg“ wohl erneut zu den Akten legen. Im Spitzenspiel gegen den MTSV Hohenwestedt mussten sich die Lila-Weißen, nur eine Woche nach der Last-Minute-Niederlage gegen den Mitkonkurrenten aus Klausdorf, erneut durch einen Treffer in der 92. Minute geschlagen geben.

Durch die Niederlage hat der VfR weder die Meisterschaft noch die Relegation in den letzten fünf Spielen in eigener Hand, das Projekt des im Winter verpflichteten Chef-Coaches Rocco Leeser dürfte mit drei Niederlagen aus vier Pflichtspielen immer mehr ins Wanken geraten. „Das ist natürlich nicht gut, das ist ganz klar“, ärgerte sich Leeser über seine bisherige Bilanz.

Torlose erste Halbzeit in hitziger Partie

Beide Teams begannen vor den 626 Zuschauern in der „Grümmi Arena“ mit viel Intensität und es entwickelte sich von Beginn an eine hitzige Partie mit vielen kleinen Fouls. Die Gäste setzten den VfR früh unter Druck und konnten auch den ersten Hochkaräter verzeichnen: Ein Freistoß landete perfekt auf dem Schädel von Michael Behnke, der allerdings knapp über das köpfte. VfR-Keeper Christopher Newe wäre da wohl machtlos gewesen (23.).

Aber auch der VfR kam im Laufe der Partie besser ins Spiel, häufig über hohe Bälle: Einer erreichte auch Mika Hirsch, nachdem sich der herauseilende MTSV-Keeper Gohr verschätzt hatte. Doch der Offensivspieler schob die Kugel knapp am Tor vorbei (28.).

VfR Neumünster – MTSV Hohenwestedt 1:2 (0:0) VfR Neumünster: Newe – Yamak, Kahlcke, Gülbay, Latifi – Gashi, Nasri, Bouzoumita (70. Gehrke), Khemiri – Hathat (80. Schomaker), Hirsch. MTSV Hohenwestedt: Gohr – Landt, Sienknecht (73. Kasch), Behnke – Kracht, Möller (65. Ploog), C. Sievers (91. Lüdtke), Rathje (78. Schnoor), Brandt, T. Sievers – Kochanski. Schiedsrichter: Morten Dumstrei – Tore: 0:1 Khemiri (61.) 1:1 Kracht (65.) 1:2 Kracht (92.) – Zuschauer: 626 –Bes. Vorkomnisse: Rote Karte für Agron Gashi (68.), gelb-rote Karte für Khemiri (87.).

Doppel-Rot in zweitem Durchgang

In der zweiten Hälfte spielten beide Mannschaften noch aktiver nach vorne. Der VfR drückte und belohnte sich eine knappe halbe Stunde vor dem Ende: Mika Hirsch setzte sich auf der rechten Seite durch, spielte den Ball in die Mitte und Issam Khemiri schlenzte die Kugel ins Eck (61.).

Dann wurde es turbulent: Neumünster verlor den Fokus und Hohenwestedt konnte kurz nach der Führung ausgleichen. Hannes Kracht bekam im VfR-Sechzehner zu viel Platz und konnte den hereingespielten Pass locker einnetzen (65.). Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf. Plötzlich kam es nach einem Einwurf zu einer Rudelbildung in der Nähe der Trainerbänke und Schiedsrichter Morten Dumstrei zeigte VfR-Defensivspieler Agron Gashi die Rote Karte (68.). Was war passiert?

Während Heimcoach Leeser auch nach Abpfiff immer noch nicht wusste, weshalb sein Spieler vom Platz gestellt wurde, erklärt MTSV-Coach Udo Kochanski, wie er die Szene direkt vor seiner Bank gesehen hat: „Ich glaube, er hat ihm glatt Rot gegeben, weil er unserem Spieler an den Hals gefasst hat.“

In der Endphase kam es dann zum nächsten Platzverweis: Ein Konter der Hohenweststedter lief und der bereits verwarnte VfR-Kapitän Khemiri zog am Trikot und damit das taktische Foul. Gelb-Rot für den Torschützen zum 1:0!

Wieder 90+2! Später Treffer schockt Neumünster

In der Nachspielzeit kämpften die verbliebenen neun Lila-Weißen tapfer gegen den Tabellenführer, doch es kam zum Deja-Vu der Vorwoche: In der 92. Minute tauchte Hannes Kracht mit zu viel Platz im Sechzehner auf und traf zum 2:1-Endstand für Hohenwestedt. Wieder ein Treffer in der Nachspielzeit und wieder ein Rückschlag für die Leeser-Truppe im Aufstiegskampf. „Ich bin der Meinung, dass hier nach 90 Minuten ein Unentschieden stehen muss. So ist es eine Vorentscheidung“, ärgerte sich Leeser.

Während beim VfR Ernüchterung herrscht, feierten die MTSV-Spieler nach Abpfiff. © Quelle: André Sell

Während bei Neumünster die große Ernüchterung herrscht, dürfen Hohenwestedt und Trainer Udo Kochanski so langsam für eine Saison in der Oberliga planen. Ob seine Mannschaft aufsteigt? Kochanski: „Sieht ganz danach aus!“