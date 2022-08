﻿VfR Neumünster findet in Kronshagen schnell in die Spur

Wird der VfR Neumünster seiner Favoritenrolle in der Fußball-Landesliga Mitte in dieser Saison gerecht? Nach dem ersten Spieltag scheinen die Weichen gestellt, die Veilchen feierten einen ungefährdeten 3:1-Auswärtserfolg beim TSV Kronshagen.

Kronshagen. Erfolgreicher Auftakt in die Saison für den Aufstiegsfavoriten in der Fußball-Landesliga Mitte: Der VfR Neumünster landete beim TSV Kronshagen einen ungefährdeten 3:1-Auswärtssieg. Mika Alexander Hirsch brachte die Veilchen dabei bereits nach zehn Minuten in Führung. Ein umstrittenes Tor, da dem Treffer ein Handspiel vorausging.

Die Proteste hielten sich jedoch in Grenzen. Auch weil dem VfR wenige Minuten zuvor ein glasklarer Elfmeter verwehrt geblieben war, als Hirsch zu Boden gezogen worden war. „Zum einen ist das ausgleichende Gerechtigkeit. Darüber hinaus hat der Schiedsrichter die Szene als neue Spielsituation bewertet, und diese Ansicht kann man durchaus vertreten“, erklärte VfR-Coach Abdul Yilmaz.