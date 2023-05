﻿4:2-Heimsieg dank Nasri-Dreierpack: VfR Neumünster besiegt TuS Rotenhof

Aufstiegsrunde zur Oberliga

Der VfR Neumünster hat das erste Aufstiegsspiel zur Oberliga gewonnen. In einem temporeichen und hochklassigen Spiel besiegten die Veilchen am Mittwoch den TuS Rotenhof in der Grümmi-Arena mit 4:2. Sabri Nasri stach mit einem Dreierpack heraus – Alban Jasari sah die Rote Karte.

