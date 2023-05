﻿VfR Neumünster: Sieben Minuten Meister, dann traf der MTSV Hohenwestedt

Neumünster. Als der VfR Neumünster um 16.47 Uhr sein letztes Heimspiel in der Landesliga Mitte gegen den TSV Altenholz mit 4:0 gewonnen hatte, rückte er in der Blitztabelle an die Spitze. Alles machte sich bereit zum Jubeln, schließlich drohte MTSV Hohenwestedt gegen den Gettorfer SC zu straucheln. Mit 0:0 ging es dort in die Nachspielzeit, der VfR wäre Meister. Gebannt verfolgten die VfR-Kicker auf dem Rasen der Grümmi-Arena per Handy den Livestream aus Hohenwestedt. Dann die Hiobsbotschaft: Um 16.54 Uhr köpfte Henrik Schnoor den MTSV Hohenwestedt mit dem 1:0 (90.+5) in Führung – das Tor zur Meisterschaft.

Der VfR Neumünster endete wie einst der FC Schalke 04 , als sich 2001 die Knappen vier Minuten als Deutscher Meister fühlen durften. Die Veilchen hingegen standen gar sieben Minuten ganz oben, ehe der MTSV traf und die Vorfreude auf den Aufstieg blanker Enttäuschung wich. „Ist das bitter“, entfuhr es VfR-Verteidiger Christoph Kahlcke. Jonas Schomaker schüttelte ungläubig den Kopf und sagte: „Das war heute alles etwas krampfig.“ Hohenwestedt steigt in die Oberliga auf, dem VfR bleibt die Relegation.

Ihab Hathat vom VfR Neumünster: „Es ist einfach extrem unglücklich, aber es passt aktuell ins Bild.“

Ihab Hathat, der den VfR mit einer Vorlage und dem Treffer zum 2:0 (77.) auf die Siegerstraße geführt hatte, bekannte: „Es ist einfach extrem unglücklich, aber es passt aktuell ins Bild. Wir haben die Meisterschaft nicht heute aus den Händen gegeben.“ Fürwahr. Die Veilchen waren nach der Winterpause, in der Coach Abdul Yilmaz trotz Tabellenführung entlassen worden war, in unruhiges Fahrwasser gesegelt. Die gute Ausgangsposition wurde verspielt. Unruhe macht sich breit. Es war eine stetige Berg- und Talfahrt, die vorerst in der Aufstiegsrelegation mündet.

Abdel Aziz „Ihab“ Hathat sank nach dem verpassten direkten Aufstieg enttäuscht zu Boden. © Quelle: André Sell

Aber der Reihe nach: Gegen den TSV Altenholz fehlte den Lila-Weißen zunächst an Tempo. Die Last gewinnen zu müssen, lastete schwer auf den Schultern der Veilchen. Bis zur Pause boten sich den Gästen, die auf schnelle Umschaltmomente setzten, die besseren Chancen, doch VfR-Keeper Christopher Newe parierte glänzend gegen Jonas Schäfer (28.).

So musste ein Altenholzer Eigentor als Dosenöffner herhalten: Eine scharfe Freistoßflanke von Hathat köpfte TSVA-Routinier Thore Ceynowa unglücklich in die eigenen Maschen – 1:0 (49.).

VfR Neumünster – TSV Altenholz 4:0 (0:0) VfR Neumünster: Newe – Gehrke, Kahlcke, Latifi, Yamak (8./Ar. Jasari) – Schomaker, Khemiri (74. Bouzoumita) – Hirsch, Gashi (46. T. Alioua), Hathat – Nasri. TSV Altenholz: Detlefsen – Erfmann, Quegwer, T. Ceynowa, Feißt (86. Bodendorf) – Ellwanger, M. Ceynowa (56. Watzlawczyk), Mathea, Spliedt (71. Joswig) – Andersen (65. Webessie), Schäfer. Schiedsrichter: Klingelhöfer (Roter Stern Lübeck) – Tore: 1:0 T. Ceynowa (48./Eigentor), 2:0 Hathat (77.), 3:0 Bouzoumita (85.), 4:0 Bouzoumita (90.+1) – Zuschauer: 208.

Der VfR verspürte Aufwind, erspielte sich weitere Großchancen, blieb aber zunächst erfolglos. Doch die Hoffnung auf die Meisterschaft bekam durch Hathats 2:0 (77.) nach Hirsch-Querpass weitere Nahrung. Zumal der Gettorfer SC weiterhin ein 0:0 in Hohenwestedt verteidigte und somit der VfR virtueller Spitzenreiter war. VfR-Joker Youssef Bouzoumita ließ mit einem späten Doppelpack zum 3:0 (85.) und 4:0 (90.+1) letzte Zweifel am Sieg über den TSV Altenholz vergessen.

MTSV Hohenwestedt stößt in der Nachspielzeit das Tor zur Oberliga auf

Die Blicke gingen nach Hohenwestedt. Würde es beim 0:0 bleiben? Sieben Minuten war der direkte Aufstieg in die Oberliga zum Greifen nah, dann zerbrach der Traum um 16.54 Uhr. Die VfR-Akteure sanken in sich zusammen, verschwanden schnell in die Kabine. Bloß allein sein mit sich und der Enttäuschung.

VfR-Coach Rocco Leeser bemühte klare Worte: „Kurz nach dem Spiel ist die Gemengelage scheiße. Von dem Schlag ins Gesicht müssen wir uns erst wieder erholen. Es wird ein paar Tage schmerzen. Aber am Donnerstag geht es schon wieder weiter.“ Dann spielt der VfR in der Aufstiegsrelegation der Landesliga-Vizemeister zunächst gegen den TuS Rotenhof, ehe das Duell mit dem noch nicht feststehenden Zweiten der Landesliga Holstein folgt.

