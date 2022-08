Die Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg sind in der Landesliga-Saison angekommen, haben die ersten Punkte eingefahren. Das Tor des Tages beim 1:0-Erfolg über die zweite Mannschaft des 1. FC Phönix Lübeck erzielte Vincent Niemeyer. Der Sieg des SVHU hing dabei lange am seidenen Faden.

Henstedt-Ulzburg . Nach der 1:4-Pleite bei der Kaltenkirchener TS am ersten Spieltag haben die Landesliga-Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg nun ihren ersten Sieg eingefahren. Dank eines Treffers von Zugang Vincent Niemeyer bezwangen die Schützlinge von Trainer Christian Pusch den 1. FC Phönix Lübeck II mit 1:0 (0:0).

„Wir sind sehr froh über die drei Punkte“, sagte der B+-Lizenztrainer. „Wir mussten heute etwas Glück in Anspruch nehmen, denn die Lübecker hätten genauso gut den Platz als Sieger verlassen können.“ Damit bleibt die für viele zum Favoritenkreis auf den Staffelsieg gehörende Regionalliga-Reserve der Hansestädter nach zwei Spieltagen punktlos.

Phönix Lübeck vor der Pause besser

Danach sah es in der ersten Hälfte allerdings nicht aus. Die Gastgeber bekamen keinen Zugriff auf die Partie und die Lübecker. Sie agierten zu passiv und ließen den Gästen, die mit Luke Sendzik und Anton Ihde aus dem Regionalligakader angetreten waren, zu viel Raum. Die Adlerträger waren agiler, spielfreudiger und insgesamt reifer.

„Es war unsere Absicht, Phönix spielen zu lassen“, ließ sich Pusch in sein taktisches Playbook schauen. „So viel Platz wollten wir ihnen jedoch nicht gewähren.Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir zur Halbzeit hinten gelegen hätten.“ Zum Glück für die Pusch-Schützlinge hatten die Hansestädter ihr Visier zu ungenau eingestellt.

Vincent Niemeyer trifft nach Ecke von Pasquale Longo

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff gingen die Gastgeber dann überraschend mit 1:0 in Führung. Zugang Vincent Niemeyer, der in der vergangenen Serie beim TuS Hartenholm noch in der Abwehrkette eingesetzt wurde, beim SVHU aber in vorderster Front stürmt, war nach einem Eckstoß von Pasquale Longo zur Stelle und wuchtete den Ball per Kopf in die Lübecker Maschen.

Die Henstedt-Ulzburger standen nun besser, aus dem Spiel heraus fiel den Gästen nicht mehr viel ein. Dennoch kam der Landesliga-Aufsteiger noch zu Torchancen, der Ausgleich lag mehrmals in der Luft. Es war der Abschlussschwäche der Regionalligareserve zu verdanken, aber auch SVHU-Schlussmann Christopher Rahn, der einige Chancen vereitelte und viel Ruhe ausstrahlte, dass es letztlich beim schmeichelhaften Heimsieg blieb.

SVHU nächste Woche beim Eichholzer SV

„Nächste Woche in Eichholz wird es sehr schwer werden, Punkte zu entführen“, blickt SVHU-Coach Christian Pusch voraus. „Umso wertvoller sind diese Zähler. Aber die Partie hat auch gezeigt, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.“

SV Henstedt-Ulzburg: Christopher Rahn - Luka Hartwig, Thilo Albrecht, Lasse Drews, Lars Höche - Jan Zimmermann, Helge Schröter (69. Mladen Vidovic) - Luke Hubach (65. Björn Zimmermann), Pasquale Longo (90.+5 Daniel Ahlers), Max Spreitzer (69. Tobias Weißörtel) - Vincent Niemeyer (82. Timo Reinbold).

Schriedsrichter: Florian Lisiak (SV Friedrichsort) – Tor: 1:0 Vincent Niemeyer (50.).

Von Nilks Göttsche