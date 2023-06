﻿Dealas und Lola sind die SH-Landeschampions der sechs- und fünfjährigen Geländepferde

Bad Segeberg. Beim Schleswig-Holstein-Landeschampionat der Geländepferde auf dem Geländeplatz im Segeberger Ihlwald war in diesem Jahr kein Vorbeikommen an Dealas. Der sechsjährige Holsteinerwallach gewann die Geländepferdeprüfung der Klasse A** und die Geländepferdeprüfung der Klasse L mit Wertnoten von 8,8 und 9,0. „Das war nicht zu erwarten“, erzählt seine Reiterin Janet Maas (Turniergemeinschaft nach Maas), die sonst überwiegend im Springsattel unterwegs ist, auch Dressur, aber eigentlich nur selten Vielseitigkeit reitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Ende stand der Sieg im Landeschampionat der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde. „Dealas ist bisher fast nur Springen gegangen. Wir waren zwei-, dreimal im Gelände, einfach so just for fun und da hat er das ziemlich gut gemacht. Weil es sich so einfach angefühlt hat dachte ich, dass man da vielleicht etwas draus machen könnte. Das hat mehr als gut geklappt.“

Nach den Trainings in Süsel und Reesdorf nannte sie eine Geländepferdeprüfung der Klasse A in Süsel, wo der braune Wallach sich auf Anhieb platzierte. So entschied sie sich, mit ihm beim Landeschampionat die A-Prüfung zu reiten. „Und dann hat es sich so gut angefühlt und es ging irgendwie so einfach, der lässt sich auch irgendwie von nichts beeindrucken.“

1850 Meter lang war der Kurs im Ihlwald, dabei waren 17 Hindernisse und ein Wasserdurchritt zu überwinden.

Deshalb nannten sie die Geländepferdeprüfung der Klasse L nach und gewannen auch diese. 1850 Meter lang war der Kurs, dabei waren 17 Hindernisse und ein Wasserdurchritt zu überwinden. „Geplant war das alles so nicht. Ich reite zwar super gerne Vielseitigkeit, aber so ein Pferd, dass das mal eben so macht, läuft einem ja auch nicht jeden Tag über den Weg“, erzählt Maas. Zu Dealas gekommen ist die Bereiterin und Ausbilderin, weil die Besitzerin des Pferdes, Selina Gawlik, gerade ein Kind bekommen hat. Um die Pause zu überbrücken und ihn sportlich weiter zu bringen, kam er zu Maas. „Mittlerweile ist er bis Youngster-M im Springen platziert und hat jetzt mal eben Geländepferde-L gewonnen. Das Pferd ist der Wahnsinn.“ Der Kurs sei nicht einfach gewesen: „Für uns war der Kurs anspruchsvoll, weil Dealas noch nicht viel gemacht hat im Busch. Das hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Geländepferdeprüfug der Klasse L galoppierte Cardenio K unter Andreas Brandt (RSC Neuendorf) mit einer 8,7 auf den zweiten Platz, vor Sonntagskind R und Rebecca-Juana Gerken (RuFV Husberg u. U.), die eine 8,5 erhielten. Insgesamt gingen 25 Reiter-Pferd-Paare in dieser Prüfung auf die Geländestrecke.

Für das Landeschampionat der 5-jährigen Vielseitigkeitspferde, galt es, eine Geländepferdeprüfung der Klasse A** zu absolvieren. Die Strecke war 1330 Meter lang und hatte einen Wasserdurchritt und 12 Hindernisse. Den Titel erhielt Lola, vorgestellt von Rebecca-Juana Gerken, die in dieser Prüfung mit einer Wertnote von 8,5 auf den dritten Platz kamen. Insgesamt waren 38 vier-, fünf- und sechsjährige Nachwuchspferde am Start.

Nur deutsche Pferderassen in die Wertung genommen

Für die Landeschampionate wurden nur die Pferde in die Wertung genommen, die einer deutschen Pferderasse angehören und in Schleswig-Holstein oder in Hamburg geboren sind, sowie Holsteiner, die außerhalb geboren sind. Auf den zweiten Platz in der Geländepferdeprüfung der Klasse A** kam Christallo D, geritten von Jan Mattias (RFV Großenwiehe).

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Schleswig-Holsteins Landeschampionat galten beide Geländeprüfungen gleichzeitig als Qualifikationen für die Bundeschampionate der deutschen Vielseitigkeitspferde und Vielseitigkeitsponys Anfang September in Warendorf.

KN