Vielseitigkeitsturnier in Bredeneek: Neue Kreismeister gekürt

Mehr als 163 kleine und große Reiterinnen und Reiter, vom Führzügelwettbewerb Cross Country bis hin zur A**-Vielseitigkeit, gingen am Sonnabend und Sonntag bei den Plöner Kreismeisterschaften in Bredeneek an den Start.

In der Vielseitigkeit galt es in den Teilprüfungen Dressur, Springen und Gelände die bestmöglichen Punkte zu erzielen. Hendrik von Paepcke als Parcourchef errichtete mit seinem Helferteam anspruchsvolle, aber faire Geländestrecken. Es wurde abwechselnd durch Wald und Wiesen geritten. Der wieder neu errichtete Wasserkomplex am Schloss Bredeneek zeichnete sich in der A**- Prüfung durch seine Einzigartigkeit aus. Insgesamt mussten 1600 Meter und 15 Hindernisse in der Klasse E und 2100 Meter und 20 Hindernisse in der Klasse A überwunden werden.

Die Vielseitigkeit der Klasse E gewann Anna Theresa Börke vom RSV Lübeck-Wulfsdorf vor Merle Hinrichsen vom RFV Großenwiehe und Justus von Paepcke vom RV Preetz u.U.

In der Klasse A siegte in der ersten Abteilung Ebba Persson vom RFV Großenwiehe vor Kristine Neurode vom RSV Gut Höbek und Liv Weis vom RFV Großenwiehe. In der zweiten Abteilung gewann Anna Lucie Kallmeyer vom RV Süderlügum vor Rasmus Heinemann vom RGS Ahrensfelde und Helena Sophie Lewin vom RV Aukruf. Jan Matthis vom RFV Großenwiehe siegte in der dritten Abteilung vor Iliane Hannalisa Hein vom RV Südangeln Süderbrarup und Franziska Keinki vom PSFV Süseler Baum.

Kreisreiterbund-Vorsitzender Jürgen Lamp ehrte den Kreismeister der Klasse E, Justus von Paepcke mit seinem Pony Double You R vom RV Preetz u.U. © Quelle: Privat

Die Ehrung der neuen Kreismeister nahm der erste Vorsitzende des Kreisreiterbundes Plön Jürgen Lamp vor. Kreismeister in der Vielseitigkeit der Klasse E wurde Justus von Paepcke mit seinem Pony Double You R vom gastgebenden Verein. Vizekreismeisterin wurde Amy Jolie Blank mit Baywatch 3, ebenfalls vom RV Preetz u.U., der dritte Platz ging an Lina Todt vom RuFV Husberg auf Greta BS.

Kreismeisterin in der Vielseitigkeit der Klasse A wurde Maike Lage mit Coolio vom RV Lütjenburg-Mühlenfeld, Vizekreismeister wurde Lukas Goertz auf Rum Key vom RV Preetz u.U., der dritte Platz ging an Jule Hansen mit Dorotheentals’s Cinicinnati, ebenfalls vom RV Preetz u.U.

KN