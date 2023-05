﻿Vier Segeberger werden mit Sportverdienstnadel des Landes ausgezeichnet

Ohne sie wäre der Amateursport gar nicht möglich. Wilfried Pohlmann, Hans-Henning Uhde von Reichenbach, Andreas Bernecker und Maren Krause sorgen seit Jahrzehnten ehrenamtlich dafür, dass der Sportbetrieb in den Verein läuft. Nun wurde das Quartett ausgezeichnet.

Kreis Segeberg. Den kleinen Fehler, der sich in die Laudatio eingeschlichen hatte, korrigierte er selbst. „Ich bin seit 1983 Jugendfußballobmann“, erklärte Wilfried Pohlmann. In der Würdigung seiner Verdienste für den Fußballsport im Allgemeinen und für die Nachwuchskicker des SV Todesfelde im Speziellen hatte es „seit 1988“ geheißen. Dieser kleine Lapsus konnte die Verdienste des Bad Bramstedters und der weiteren 19 Männer und Frauen nicht schmälern. Sie alle erhielten aus den Händen von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack die Sportverdienstnadel. Es ist die höchste Auszeichnung, die das Land an Menschen verleiht, die sich beispielhaft in Vereinen und Verbänden einsetzen.