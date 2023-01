Vier Zebras im Medaillenrennen

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben lange nichts von mir gehört. Sorry! Ich war irgendwie in der „WM-Blase“ versunken. Vorrunde und Hauptrunde in Kattowitz, Viertelfinale in Danzig, am Freitag geht es für mich weiter nach Stockholm. Sie haben es sicher verfolgt: Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason hat das Viertelfinale gegen Frankreich mit 28:35 verloren. Es fehlte am Ende an allen Ecken und Enden ein bisschen: Reife, Cleverness, die nötige Breite von der Bank und vielleicht auch eine Spur Qualität. Aber es gibt dennoch keinen Grund, im Hinblick auf die Heim-Europameisterschaft in einem Jahr den Kopf in den Sand zu stecken. Angeführt von einem brillanten Spielmacher Juri Knorr und mit einem Andreas Wolff als sicherer Rückhalt, hat die Auswahl des Deutschen Handballbundes bei der Weltmeisterschaft mitreißenden Handball geboten. Zur Weltspitze reicht es momentan allerdings nicht. Um die Medaillen spielen andere. Im Halbfinale stehen sich nun Schweden und Frankreich sowie Spanien und Dänemark gegenüber.

Das heißt gleichzeitig auch: Der THW Kiel kann noch Weltmeister werden. Gelingt Welthandballer Niklas Landin und seinem Linksaußen-Bruder Magnus das ersehnte WM-Triple mit dem dritten Goldcoup in Folge nach 2019 und 2021? Oder schnappen sich die Schweden mit den beiden Zebras Eric Johansson und Niclas Ekberg nach dem EM-Titel vor einem Jahr auch die Welt-Krone? Es wird unglaublich spannend, und es kann einem wirklich leidtun, dass Schweden nach dem Einzug ins Halbfinale nun auf seinen überragenden Regisseur Jim Gottfridsson verzichten muss. Der Flensburger hat sich beim Sieg gegen Ägypten die Hand gebrochen. Tragisch!

Und wem drücken Sie eigentlich die Daumen? Bei mir zu Hause sind die Johansson-Trikots des C-Jugendlichen frisch gebügelt. Was wäre das für ein Märchen. Der Neu-Kieler war so fulminant in seine erste Bundesliga-Saison mit den Zebras gestartet, hatte sich dann einen Mittelhandbruch zugezogen und kehrte pünktlich zur WM aufs Spielfeld zurück. Solche Märchen werden im Handball gern geschrieben. Nur noch ein paar Tage WM-Euphorie, und dann geht es auch gleich nahtlos wieder weiter beim deutschen Rekordmeister, der gegen den SC Magdeburg das Final Four im DHB-Pokal erreichen will. Dann bin ich auch zurück aus meiner „WM-Blase“.

Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und viele spannende Spiele am letzten Wochenende der Handball-Weltmeisterschaft. Ich drücke uns die Daumen für möglichst viele Kieler Medaillen. Zwei werden es mindestens, so viel steht auch jetzt schon rechnerisch fest! Passen Sie gut auf sich auf!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Uns fehlt Cleverness, die Abgezocktheit vorm Tor. Das trennt uns von der Weltklasse. Aber die Mannschaft hat ganz viel Potenzial. Rune Dahmke DHB-Linksaußen, nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Frankreich

