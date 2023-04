Schach-WM

Noch maximal drei Partien müssen der Chinese Ding Liren (links) und der Russe Jan Nepomnjaschtschi bei der Schach-WM in Astana absolvieren. Nach der elften Partie am Sonntag liegt Nepomnjaschtschi mit 6:5 in Führung.

Die Schach-Weltmeisterschaft geht in der kasachischen Hauptstadt Astana in die heiße Phase. In der elften Partie einigten sich der Russe Jan Nepomnjaschtschi und sein chinesischer Gegner Ding Liren zum vierten Mal in Folge auf ein Remis. „Nepo“ führt mit 6:5 – wer hat jetzt die bessere Ausgangslage?

