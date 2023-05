﻿Holstein Women: Offener Brief sorgt nach Pokalfinale für Furore

Kiel. Aus sportlicher Sicht war der 6:0-Sieg der Holstein Women am vergangenen Mittwochabend gegen den Landesliga-Meister TSV Vineta Audorf eine wahre Machtdemonstration. Vor 1240 Fans gewannen die Women den SHFV-Lotto-Pokal und zogen damit in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Mit dabei waren rund 100 Personen aus der aktiven Fanszene der Störche, darunter viele Mitglieder der beiden größten Ultrá-Gruppierungen „New Connection“ und „Compango“, die die Frauen-Mannschaft lautstark supporteten.

So weit, so unspektakulär. Doch im Nachgang des Finales sorgt nun ein offener Brief von Vineta Audorf für mächtig Furore. Der Inhalt: brisant, wenn er den Tatsachen entsprechen sollte, was unsere Redaktion trotz mehrerer Reporter vor Ort nicht abschließend verifizieren oder falsifizieren konnte.

Holstein Kiel reagiert mit Statement auf die Vorwürfe

Der Vorwurf seitens des TSV: Die Anhänger der Störche hätten Fans der Audorfer bepöbelt, verängstig und körperliche Gewalt angedroht. Sogar von „Jagdszenen“ ist die Rede, die sich abgespielt haben sollen, nachdem Personen während des laufenden Spiels Zäune überwunden hatten. Der Zweitligist reagierte auf die Vorwürfe. „Die KSV Holstein verurteilt grundsätzlich jedwede Art von Gewalt im Fußball. Holstein Kiel steht für einen offenen, vielfältigen und friedlichen Sport in allen Sparten. Wir haben den Brief des TSV Audorf Vineta erhalten und prüfen die darin gemachten Vorhalte intern“, heißt es in einem Statement der KSV.

Und weiter: „Unsere mitgereisten Fanbetreuer und unser Sicherheitsbeauftragter haben die in dem Brief des TSV Audorf Vineta beschriebenen Vorkommnisse in Teilen anders wahrgenommen. So hat ein Großteil der Holstein-Kiel-Fans ihre Mannschaft 90 Minuten lautstark und positiv unterstützt.“ Zudem verweist die KSV auf den Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband (SHFV). „Im Übrigen liegt die Verantwortung für die Durchführung einer solchen Veranstaltung nicht bei den teilnehmenden Vereinen, sondern bei dem SHFV als Veranstalter und den zuständigen Sicherheitsträgern. Dabei haben wir unter anderem eine mangelnde Fantrennung vor Ort festgestellt.“

