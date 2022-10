﻿KTV Adler bezwingen Tabellendritten PSV Neustrelitz deutlich mit 3:0

Der Kieler TV hat in der Zweiten Volleyball-Bundesliga beim Tabellendritten PSV Neustrelitz einen klaren 3:0-Sieg gelandet. Es war in allen Mannschaftsteilen die beste Leistung in der bisherigen Saison.

