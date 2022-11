﻿Volleyball: SC Rönnau kassiert zwei deftige Pleiten gegen Kieler Klubs

Über den Verbandsliga-Volleyballerinnen des SC Rönnau schwebt weiter das Abstiegsgespenst: Am Heimspieltag setzte es für das Team von Carlos Santos zwei Dreisatzpleiten gegen die Kieler Klubs KTV II und Wiker SV II. Vor allem eine der beiden Niederlagen wurmte den Coach mächtig.

Eva Schüler (am Ball) und die Volleyballerinnen des SC Rönnau hatten nur wenige Chancen.

Bad Segeberg. Schwierige Zeiten für die Volleyballerinnen des SC Rönnau. In der Verbandsliga musste die Truppe von Coach Carlos Santos zwei deftige Heimspielniederlagen einstecken und bleibt als Tabellenvorletzter akut abstiegsgefährdet. Nahezu chancenlos mussten sich die Rönnauerinnen dem Kieler TV II sowie der Reserve des Wiker SV jeweils mit 0:3 Sätzen geschlagen geben.

Rönnau-Coach Santos: „Gegen Wik hätten wir eigentlich gewinnen müssen“

„Dass es gegen das KTV-Team schwer werden würde, hatten wir erwartet“, erklärte Santos. Die Schlappe in der zweiten Partie war dann aber doch des Guten zu viel. „Gegen Wik hätten wir eigentlich gewinnen können oder sogar müssen.“ Doch seinem Team fehlt es an Konstanz und Erfahrung. Verletzungsbedingte Ausfälle und Abgänge vor Saisonbeginn machen es dem Trainer schwer, eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu schicken.

Gegen Spitzenreiter KTV II zeichnete sich schnell ab, dass die Rönnauerinnen wenig entgegenzusetzen hatten. „Immerhin konnte ich einigen Jugendspielerinnen und Quereinsteigerinnen wertvolle Spielpraxis geben“, sagte Santos. Eva Schüler, Antonia Hölscher und Chenoa Gimelli erhielten ein Sonderlob ihres Coaches: „Das Trio hat es wirklich gut gemacht.“ Nach zwei klaren Satzverlusten (13:25/11:25) schlugen sich die Gastgeberinnen in der Halle der Dahlmannschule im letzten Durchgang deutlich besser. Beim 21:25 fehlte nicht viel, um den Klassenprimus in den vierten Satz zu zwingen. Dazu Santos: „Das war am Ende eine gute Leistung.“

Nur Lübeck steht in der Volleyball-Verbandsliga noch schlechter da als der SC Rönnau

Die Pleite gegen Wik wurmte Santos mächtig: „Wir haben im ersten Satz fast die ganze Zeit geführt. Trotzdem haben wir den Satz mit 22:25 abgegeben. Das war der Bruch im Spiel.“ Seine Mannschaft ließ nichts unversucht, verlor aber auch die weiteren Sätze mit 16:25 und 14:25 gegen die Wikerinnen, die sich mit fünf Punkten in der Tabelle vom SCR (2 Zähler) absetzten. Lediglich die sieglosen Damen von der VSG Lübeck II stehen noch schlechter da.