﻿SV Henstedt-Ulzburg: Volleyballer gewinnen trotz Nachlässigkeiten beide Spiele

Henstedt-Ulzburg. Der Start in die neue Saison ist geglückt. Mit 3:1-Siegen gegen den Eimsbütteler TV und das Team vom Oststeinbeker SV eröffneten die Huskies, die Volleyballer des SV Henstedt-Ulzburg, ihre zweite Saison in der Verbandsliga Hamburg. Für Trainer Michael Schiewe war es eine wertvolle Standortbestimmung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn der SVHU kannte weder die eine noch die andere Mannschaft. „Eimsbüttel ist Aufsteiger aus der Landesliga, Oststeinbek ist ganz unglücklich aus der Regionalliga abgestiegen“, sprach Schiewe von Unsicherheit vor dem Spieltag.

Satzverluste ärgern SVHU-Trainer Schiewe

Weder Eimsbüttel noch Oststeinbek konnten Vorjahres-Vizemeister Henstedt-Ulzburg das Wasser reichen. „Die beiden Satzverluste waren so was von überflüssig“, ärgerte sich Trainer Schiewe. Nach zwei deutlichen Satzgewinnen hatte das, was der SVHU im dritten Durchgang nach dem 22:19 ablieferte, mit gutem Volleyball nichts zu tun. Schiewes Mannschaft schenkte den Hamburgern einen Satz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein ähnliches Bild bot sich gegen den Oststeinbeker SV. Nach einer 22:7-Führung im ersten Satz schaltete der SVHU zwei Gänge zurück. Das war einer zu viel. Die Partie wurde immer zäher. „Ich musste meine Zuspieler daran erinnern, dass wir unsere besten Angreifer auf der Mitte stehen haben“, sagte Schiewe. Erst, als Sebastian Meiser und Torben Freund konsequenter auf Oliver Kook und Johann Heitsch spielten, lief es besser.

Neuzugang Flemming Mohr SVHU-Spieler des Tages

Heitsch und Kook hatten Schwerstarbeit zu leisten. Mit Sven Wischhöfer, Patrick Isberg und Ben Karowski fehlten die anderen drei Mittelspieler des SVHU-Teams. Matchwinner war in den Augen Schiewes ein Neuzugang. Flemming Mohr ist aus Elmshorn dazugestoßen. Der Diagonalspieler war von den gegnerischen Blocks kaum zu bremsen. Selbst in ganz schwierigen Situationen fand Mohr erfolgreiche Lösungen.

Mit Axel Hager, mit Jörg Ahmann in Sydney 2000 erster deutscher Olympiamedaillengewinner im Beachvolleyball, war ein prominenter Gast in der Halle. „Ich habe früher am Strand gegen Michael Schiewe gespielt“, erzählte Hager. „Er war richtig gut.“ Hager schaute seinen beiden Söhnen zu, die beim Eimsbütteler TV spielen.

Lesen Sie auch

Mit 6:2 Sätzen und sechs Punkten sind die Henstedt-Ulzburger Tabellenzweiter. Erster Spitzenreiter ist das zweite Team der VG Halstenbek-Pinneberg, das beide Begegnungen ohne Satzverlust gewann. Am 1. Oktober geht es für die Huskies mit dem Match bei Schlusslicht VG WiWa weiter.

KN