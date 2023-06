﻿Gestrandet in Kiel: Matteo Menges ist TikTok-Star und Handballer

Kiel. Ein Tänzchen zu spanischen Klängen mit seiner Mutter Susanne katapultierte ihn in den TikTok-Kosmos: Matteo Menges. Schüler! Handballer! Influencer! Der 18-jährige Schüler der Gemeinschaftsschule Friedrichsort wechselt im Sommer aus der U 19 des THW Kiel zum Drittligisten TSV Altenholz. Doch während Menges mit der Harzkugel erst am Beginn seiner Karriere steht, ist er bei den Social-Media-Plattformen TikTok (620 000 Follower) und Instagram (100 000 Follower) schon durchgestartet.

Den norwegischen Weltklasse-Handballer Sander Sagosen (90 100 Follower bei Instagram) steckt er locker in die Tasche. Deutschlands Jungstar Juri Knorr (56 000 Follower) – längst abgehängt. Lediglich Uwe Gensheimer vereint bei Instagram noch mehr Follower (196 000) auf sich als der Kieler Handball-Bubi.

Bei TikTok kann dagegen gar keiner mit Matteo Menges mithalten. Im Februar 2022 brachte er seinen Account @matteo.menges0 an den Start: „Das war eigentlich mehr just for fun. Plötzlich boomte ein Video und dann meinte es der Algorithmus gut mit mir“, sagte er heute schmunzelnd. Mittlerweile rufen teilweise mehrere Millionen Menschen seine kurzen Clips auf.

82 Prozent der Follower von Matteo Menges sind weiblich und zwischen 18 und 24 Jahre alt

„So cute“. „Mies süß“. „Einfach beautiful“. Die Kommentare unter den Videos stammen fast ausnahmslos von Teenagern und jungen Frauen. Die Zielgruppe ist klar definiert: 82 Prozent seiner Follower sind weiblich und zwischen 18 und 24 Jahren alt. „Ich verbiege mich nicht, bin einfach ich und mache nur, was mir gefällt“, klärt der gebürtige Hesse auf. Dort im beschaulichen Hüttenberg – einer handballbegeisterten Stadt – wuchs Menges als jüngstes von drei Geschwistern auf. Sein Vater Torsten hütete das Tor beim Handballbundesligisten TV Hüttenberg. „Der Handball wurde mir also in die Wiege gelegt. Mit vier Jahren habe ich angefangen“, so Menges.

Bereits mit 15 Jahren verließ er sein Elternhaus, wechselte zu DHfK Leipzig und lebte im dortigen Sportinternat. „Ich musste bereits als Jugendlicher ein selbstständiges Leben leben: Kochen, Wäsche waschen, lernen. Und auch der Umgang mit dem Taschengeld wurde uns früh beigebracht“, sagt Menges und ergänzt: „Was ich überhaupt nicht mag, ist Geschirr abwaschen.“ 2022 folgte der Wechsel nach Kiel. Und der begann mit einem Paukenschlag. Eine Woche nach der Ankunft an der Förde wurde der Spielmacher für die U 18-Europameisterschaft nominiert, bei der er mit Deutschland die Bronzemedaille gewann.

Kaum in Kiel, gewann er bei der U18-Europameisterschaft Bronze

Es folgte eine erfolgreiche Saison mit der U 19 des THW Kiel in der Jugendbundesliga, die schließlich erst mit einer Niederlage im Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen endete. „Wir haben Geschichte geschrieben. So weit ist der THW seit dem Start der Jugendbundesliga noch nie gekommen“, sagt der Juniorennationalspieler nicht ohne Stolz. Menges mag Kiel. Vor allem liebt er es, mit seinen Freunden am Strand zu chillen. Seiner ersten Saison im Männerbereich beim Drittligisten TSV Altenholz blickt er optimistisch entgegen: „Ich will mein starkes Eins-gegen-Eins einbringen, muss aber auch meine technischen Fehler reduzieren.“

Beim Handball eifert er seinen Vorbildern Gisli Kristjansson und Luka Cindric („Ich mag ihre Spielweise“) nach, doch während er von deren Niveau auf der Platte noch deutlich entfernt ist, kommt der den You-Tube-Stars seiner Kindheit Stück für Stück näher. „Früher waren die Lochis meine Helden. Heute begegnen wir uns auf Festivals. Das ist schon komisch“, so Menges. Wie ein Komet schlug er in der Welt der Influencer ein. In seinen Videos posiert er lässig im Gym oder zu Hause, tanzt und singt gerne zu Songs von Pandamasken-Rapper Cro. Seine Fanbase wächst täglich.

Menges liebt den Vintage und Italian Style

Menges wird in die VIP-Area der angesagtesten Festivals eingeladen. „Eigentlich bin ich nur der kleine 18-jährige blonde Junge von nebenan“, sagt er und prüft, ob seine Haare sitzen: „Die Haare sind mir wichtig“, gibt er zu. Die Optik muss stimmen. Er präferiert Vintage oder den Italian Style. „Ich mag es aber auch chic auszugehen.“ Dass er damit jede Menge junge Mädchen begeistert, ist ihm bewusst: „Es verändert mich aber nicht. Meine Eltern raten mir, auf den Handball zu setzen. Die ahnen noch gar nicht, was Social Media für ein Zukunftsmarkt ist.“

Zeit für Veränderungen stehen eh noch nicht an: „Ich muss mindestens noch ein Jahr zur Schule gehen, will mich beim Handball verbessern und weiter die Welle als Influencer reiten.“ Wo er letztlich erfolgreicher sein wird, steht noch in den Sternen. Menges: „Ich bin erst 18. Aber bei Instagram und TikTok habe ich mir einen Meilenstein gesetzt.“ Und auch Uwe Gensheimer könnte er auf Instagram bald eingeholt haben: Gemeinsam mit den TikTok-Stars Yessin, Tim, Paul, Jan und Marlon postet Matteo Menges auf der Kieler Woche fleißig kleine Videos mit den „Elevator Boys“.

