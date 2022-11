Von Debüts, Comebacks und verbalen Attacken

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

nach dem 1:2 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf befinden sich die Störche zwar nicht im Sinkflug in der Tabelle der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der Aufwärtstrend inklusive Tuchfühlung an die Spitzenplätze ist jedoch erst mal passé. Nach vier Spielen ohne Niederlage und der Hoffnung, nun auch das Spitzenteam der Fortuna schlagen zu können, ist stattdessen erneut Holsteins Problem der fehlenden Konstanz zu Tage getreten. Bei allem deutlich erkennbaren Fortschritt in den letzten Wochen: Gegen Düsseldorf war mal wieder mehr drin.

Erstmals drin stand in Liga zwei Tim Schreiber. Holsteins 20-jähriges Torwart-Talent, für zwei Jahre ausgeliehen von RB Leipzig, vertrat den an einem Infekt erkrankten Stammkeeper Thomas Dähne und zeigte bei seinem Zweitliga-Debüt trotz der beiden Gegentore eine solide Leistung. Trainer Marcel Rapp muss sie auch überzeugt haben. Denn obwohl sich seine bisherige Nummer eins zwischen den Pfosten wieder gesund zurückgemeldet hat, ließ Rapp am Donnerstag offen, welcher Torwart am Sonnabend im Spiel beim Karlsruher SC beginnen wird. Möglich also, dass sich auf dieser Position ein Wechsel anbahnt.

Ihr Comeback zum Spiel gegen die Fortuna gaben auch die eingefleischten Anhänger aus der aktiven Fan-Szene. Nach seinem wochenlangen Boykott bei Heim- und Auswärtsspielen kehrte der Fan-Dachverband „Block 501″ nach „mehreren guten Gesprächen“ mit dem Vereinspräsidium zurück auf die Westtribüne. Dabei sorgte vor allem ein von den Fans präsentiertes und zuvor vom Verein durchgewunkenes Spruchband („Banner“) für reichlich Gesprächsstoff. Wir hoffen, dass es bei dieser einen „verbalen“ Attacke gegen unseren Reporter-Kollegen bleibt und haben eine ganz klare Haltung: Der Verein hätte dieses Plakat zum Schutz der freien, kritischen und unabhängigen Berichterstattung der Medien nicht erlauben dürfen.

Umso mehr und gerade in diesen Zeiten wünschen wir allen Lesern, allen Fans, allen Störchen und allen Kollegen ein friedliches Wochenende – vielleicht ja versüßt mit drei Punkten in Karlsruhe.

Im Namen der Redaktion,

Ihr Alexander Hahn,

KN-Sportchef

Zitat der Woche

Wir sind da sehr entspannt. Wir haben zwei sehr gute Torhüter und werden und dann morgen entscheiden, wer im Tor steht. Holstein-Trainer Marcel Rapp zur T-Frage bei der KSV

Zahl der Woche

15 Jahre und 337 Tage war Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf ungeschlagen. Bis zum vergangenen Sonnabend.

Bild der Woche

Glanzparade! Hat sich Holstein-Torwart Tim Schreiber gegen Fortuna Düsseldorf einen Stammplatz erarbeitet? © Quelle: IMAGO/Hübner

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

