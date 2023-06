Ex-Kapitän Alexander Mühling wechselt zurück zum SV Sandhausen

Kiel. Mit Ablauf der aktuellen Saison endet die Ära von Alexander Mühling bei Holstein Kiel. Nach über 200 Pflichtspielen verlässt der Mittelfeldspieler und ehemalige Kapitän die Störche. Der 30-Jährige kehrt zu dem Verein zurück, von dem er 2016 an die Förde wechselte: dem SV Sandhausen.

„Ich bin glücklich, den Weg zurück in die Kurpfalz gefunden zu haben. Die Verantwortlichen haben mir glaubhaft den Eindruck vermittelt, dass am Hardtwald etwas entstehen soll – und ich freue mich, ab sofort ein Teil davon sein zu können“, erklärte Mühling am Montag. Der SV Sandhausen ist als Tabellenletzter aus der Zweiten Liga abgestiegen, konnte mit Rouwen Hennings aber bereits einen namhaften Spieler für den Neuanfang in der Dritten Liga verpflichten.

Mühling setzte Rekordmarken bei Holstein Kiel

Nun folgt Alexander Mühling, der von 2014 bis 2016 bereits für den SVS kickte, vor seiner Hochzeit noch unter dem Namen Alexander Bieler. Nach seinem Wechsel zu Holstein Kiel entwickelte sich der gebürtige Oberhausener zum Führungsspieler, trug die Kapitänsbinde und geht nun mit 176 Einsätzen und 38 Treffern als Spieler mit den meisten Spielen und Toren in der Zweitligageschichte von Holstein Kiel.

Auch Julian Korb wechselt zu Ex-Verein

Auch Ex-Storch Julian Korb kehrt zu einem seiner ehemaligen Vereine zurück. Der 31-jährige Rechtsaußen wird künftig in der Regionalliga West als einer der drei älteren Spieler die U 23 von Borusssia Mönchengladbach anführen. Korb hatte bereits in den Nachwuchsmannschaften der Gladbacher gespielt, ehe er 2012 erstmalig in der Bundesliga eingewechselt wurde.

Nachfolgend absolviert er insgesamt 71 Spiele bei den Profis. Nach drei Jahren bei Hannover 96 (2017-2020), schloss sich der vereinslose Korb 2021 den Störchen an. In zwei Jahren bestritt der gebürtige Essener 21 Pflichtspiele für die KSV, konnte sich aber nicht dauerhaft durchsetzen.

KN