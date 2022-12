Von Winterschlaf und passender Bettwäsche

Liebe Leserinnen und Leser,

vor genau einer Woche habe ich Ihnen an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht - und dabei nicht bedacht, dass meine Kollegin Merle Schaack in dieser Woche ihren wohlverdienten Urlaub genießt. Sie müssen also noch einmal in 2022 mit mir vorliebnehmen. Das fällt scheinbar nicht immer allen so leicht. In dieser Woche kontaktierte mich ein Fan der SG Flensburg-Handewitt über einen meiner Social-Media-Kanäle und mutmaßte, ich würde ja wohl in THW-Bettwäsche schlafen und meinen Beruf mindestens verfehlt haben. Der Grund: Ich hatte einerseits die Zebras gelobt, die nach der krachenden (und verdienten) Niederlage im 107. Nordderby keine Ausreden gesucht haben. „Wir hatten nicht die nötige Qualität“, hatte THW-Cheftrainer Filip Jicha konstatiert. Andererseits hatte ich mir nun aber erlaubt, meinerseits Gründe aufzuzeigen, die Anteil an der Niederlage hatten: viele Verletzte, an neuralgischen Punkten unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, eine Grippewelle, zwei Tage weniger Regeneration als die SG. Ich finde das journalistisch sorgfältig, betrachte diese Punkte mit gegebener Distanz. Und ganz ehrlich: Wenn ich das so sage, ist es auch etwas ganz anderes, als würden es Spieler und Trainer des THW tun. Haben sie nicht. Es war eine verdiente Niederlage - und wenn ich in Vereinsbettwäsche schlafen würde (oder dürfte), dann wäre sie rot und würde das Wappen des Arsenal Football Clubs tragen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Nun liegt das Derby schon wieder eine Weile zurück, und der deutsche Rekordmeister hat das Jahr 2022 erfolgreich ausklingen lassen, durch ein 35:28 bei der SG BBM Bietigheim das Viertelfinale im DHB Pokal erreicht (wo bereits ein Hammergegner wartet) und sich beim abschließenden 36:29 gegen den Tabellenvorletzten GWD Minden keine Blöße gegeben. Vor den Zebras liegt nun eine meist kurze Winterpause. An Winterschlaf ist allerdings nicht zu denken. Im Anschluss an das GWD-Spiel fasste es THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi so zusammen: „Ich schaue positiv zurück, weil wir in allen Wettbewerben noch Chancen haben.“ Recht hat der Österreicher, von dem nicht überliefert ist, in welcher Bettwäsche er schläft.

Nach der Bundesliga-Hinrunde ist nun also vor der Handball-Weltmeisterschaft, die vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden ausgetragen wird. Und wissen Sie, wer dabei ist? Genau! Rune Dahmke. Der THW-Linksaußen, der sehr auf eine Teilnahme an den Welt-Titelkämpfen gehofft hat, hat sein Ticket nach Kattowitz von Bundestrainer Alfred Gislason bekommen und steht im 18-köpfigen Aufgebot. Meiner Meinung nach übrigens völlig verdient, Dahmke hat sich mit starken Auftritten zurück ins Nationaldress gespielt. Findet auch sein 63-jähriger Ex-Coach Gislason. Der spricht im großen Interview mit unserer Redaktion auch über seinen ehemaligen Schützling, über große Enttäuschungen und die Qualität seines Kaders. Aber auch über Kartoffelsalat und Würstchen und den Zustand des deutschen Handballs. Sollten Sie neugierig geworden sein, lesen Sie am besten schnell hier weiter. So viel sei verraten: Um Bettwäsche geht es in dem Interview nicht.

Und jetzt nehme ich einen zweiten Anlauf und wünsche Ihnen von Herzen noch einmal einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und sportlich aufregendes Jahr 2023! Wenn Sie an dieser Stelle das nächste Mal von mir lesen, melde ich mich aus Kattowitz, dem polnischen Vor- und hoffentlich auch Hauptrundenspielort der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Januar.

Ihr Tamo Schwarz, THW-Reporter

Zitat der Woche

Ich hatte schon früh ein Gefühl, dass der THW nicht mehr unbedingt mit mir plant. Schon im Sommer. Das ist normal im Sport. Mit 31 Jahren kam für mich kein anderer deutscher Klub in Frage. Auch, weil ich unbedingt weiter in der Champions League spielen möchte. Ich wäre gerne geblieben. In Kiel zu bleiben, wünscht sich ja jeder. Aber ich merke, dass ich noch mehr kann. Miha Zarabec THW-Spielmacher, der den Verein im Sommer in Richtung Wisla Plock verlässt

Statistik der Woche

30 Pflichtspiele hat der THW Kiel bis dato in der Bundesliga, Champions League sowie im DHB-Pokal in dieser Saison absolviert (inklusive Supercup sind es sogar 31 und damit alle 3,8 Tage eine Partie). Mit Nikola Bilyk, Harald Reinkind und Petter Øverby hat ein Zebra-Trio in jeder einzelnen Partie auf dem Feld gestanden. Mit 123 Toren (davon 72 Siebenmeter) liegt Rechtsaußen Niclas Ekberg an der Spitze der Kieler Torschützenliste, gefolgt von Bilyk (107) und Reinkind (105). Die Sünderkartei wird - wenig überraschend - von zwei Innenblockspielern angeführt: Patrick Wiencek (21 Zeitstrafen/2 Rote Karten) und Petter Øverby (20 Zeitstrafen).

