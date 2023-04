Vor dem THW-Kiel-Duell: Nächster Tiefschlag für SG Flensburg-Handewitt

Nach dem Scheitern im DHB-Pokal werfen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt die Chance auf das Finalturnier der European League in eigener Halle leichtfertig weg. Vor dem 108. Nordderby beim THW Kiel am Sonntag in der Handball-Bundesliga liegt die SG um Trainer Maik Machulla am Boden.

Flensburg/Kiel . Zwei Titelchancen, weggeworfen innerhalb von vier Tagen. Ein Trainer unter Druck, eine Mannschaft im kollektiven Systemausfall. Die SG Flensburg-Handewitt liegt am Boden, und ausgerechnet jetzt steht am Sonntag (14.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) das 108. Nordderby der schleswig-holsteinischen Erzrivalen beim THW Kiel bevor.

Mit starrem Blick, die Hände tief in die Taschen seiner Trainingsanzughose vergraben, stand Trainer Maik Machulla am späten Dienstagabend in den Katakomben der Campushalle und suchte nach Erklärungen für das Unerklärliche. „Das war eine unfassbar schlechte Leistung“, sagte der 46-Jährige, der in sich eine „unfassbare Leere“ spürte. Mit 27:35 hatten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt das Viertelfinal-Rückspiel in der European League gegen den spanischen Vertreter BM Granollers verloren. Der 31:30-Sieg aus dem Hinspiel in Katalonien reichte nicht. Der Traum, das Finalturnier in eigener Halle zu bestreiten, war auf brutale Art und Weise geplatzt.

Maik Machulla: „Supersaison bis vor fünf Tagen“

„Bis vor fünf Tagen haben wir eine Supersaison gespielt“, sagte Machulla mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate. 21 Spiele lang war sein Team wettbewerbsübergreifend ungeschlagen geblieben, hatte beste Aussichten im DHB-Pokal, der European League und der Bundesliga. Dann kamen die Pleiten am Sonnabend im Pokal-Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen (31:38) und jetzt gegen Granollers.

Gegen den Tabellendritten der spanischen Liga waren die Norddeutschen chancenlos. Machulla: „Wir sind nicht die coole Truppe, die wir sein wollen, wenn es um etwas geht.“ Machulla stellte sich jedoch vor sein Team. „Ich bin verantwortlich für die Vorstellung und das Ergebnis“, stellte der 46-Jährige klar. Dass es trotz seines Vertrags bis zum Ende der Spielzeit 2025/26 jetzt unruhig um seine Person werden könnte, nahm er gelassen hin: „Ich kann nicht beeinflussen, was passiert. Ich kann nur meine Arbeit beeinflussen. Diese Niederlage wird uns lange begleiten. Wir werden sie nicht in zwei Tagen aus den Köpfen bekommen.“ Einen schnellen Lösungsansatz hatte der 46-Jährige nicht: „Es bringt nichts, in der Kabine herumzuschreien und Dinge kaputtzumachen, aber zur Tagesordnung können wir auch nicht einfach übergehen.“

THW-Geschäftsführer Vikto Szilagyi: „Ich erwarte die SG noch galliger“

Als angeschlagener Boxer steigt die SG nun am Sonntag in Kiel in den Ring. Doch wie klar sind die Rollen wirklich verteilt? „Die Tabellensituation oder die aktuelle Form spielen beim Derby keine Rolle. Das, was sich jetzt bei der SG getan hat, sind zwei andere Wettbewerbe. In der Bundesliga hat Flensburg einen Lauf, hat sich die Chance bewahrt, um den Titel mitzuspielen“, sagt Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel. „Es wird darum interessant sein, was diese Rückschläge mit ihnen gemacht haben. Sie sind momentan vielleicht nicht stabil, aber ich erwarte sie eher noch galliger. Für die SG ist es auch eine Chance zur Wiedergutmachung, darum vereinfacht es die Situation für uns nicht.“

Der Österreicher, selbst in Verantwortung der Zebras 2019 Ausrichter des Finalturniers im zweitwichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb, fühlt mit dem Nordrivalen: „International drücke ich den deutschen Mannschaften die Daumen. Das gilt für die SG wie für alle anderen Bundesligisten. Sportlich braucht die SG mein Mitgefühl nicht“, so Szilagyi. „Aber: Es ist bei uns nicht lange her, dass wir das Final Four im EHF-Pokal in eigener Halle gespielt haben. Ich weiß, was so ein Turnier zu Hause bedeutet und kenne den organisatorischen Aufwand, weiß, wie viel Herz und Leidenschaft ein Gastgeber in die Ausrichtung des Final Four steckt. Darum fühle ich mit. So kurz vorher auszuscheiden, ist brutal.“

Gerücht: Füchse Berlin haben Interesse an Final-Four-Ausrichtung bekundet

Am 27. und 28. Mai kämpfen in der Flensburger Campushalle nun Granollers, die Franzosen von Montpellier HB sowie die Bundesligisten Füchse Berlin und Frisch Auf Göppingen um den Titel. Die Flensburger Spieler sind zum Zuschauen verdammt. Für die SG bedeutet die Ausrichtung ohne eigene Teilnahme einen herben finanziellen Verlust, den Geschäftsführer Holger Glandorf allerdings noch nicht beziffern konnte und wollte. „Vom Image her ist das ein Riesenschaden“, sagte der 40-Jährige, für den aber feststand: „Wir werden das Turnier für die anderen Vereine seriös ausrichten. Das ist unsere Verpflichtung.“ Gerüchten zufolge war allerdings schon am Mittwoch nicht mehr sicher, ob das Final Four wirklich in Flensburg verbleibt. Die Füchse Berlin sollen Interesse bekundet haben, als Gastgeber einzuspringen.