﻿Vor dem TV: Auf dieses WM-Team setzt Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp

Nach der Hinrunde in der Zweiten Liga beginnt für Holstein Kiel nun die fußballfreie Zeit. Trainer Marcel Rapp will sich derweil aber auch einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft ansehen. Eine Mannschaft aus Südamerika hat es dem 43-Jährigen besonders angetan.

Kiel. Englische Woche, drei Spiele in sieben Tagen, davon zwei in der Fremde: Das Hinrundenfinale von Holstein Kiel hatte es in sich. Am Ende überwintern die Störche mit 25 Punkten auf Platz acht der Tabelle der Zweiten Liga. Ein solides Ergebnis. Am Dienstag brachen die KSV-Profis in den Urlaub auf. Das wird auch Trainer Marcel Rapp tun – die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dabei fest im Blick. "Als Fußballer und Trainer freut man sich schon auf die WM, wobei diese richtige Vorfreude noch nicht da ist, weil wir auch bis zuletzt gespielt haben", sagte Rapp, ergänzte dann aber doch: "Wenn es losgeht, dann werde ich schon die Spiele gucken – ich werde aber auch nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen."