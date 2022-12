Vorweihnachtliche Spitzen-Geschenke

Freude bei Tomáš Mrkva (links) und Rune Dahmke nach dem Heimsieg des THW Kiel gegen die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga, mit dem die Zebras die Tabellenspitze von den Füchsen Berlin zurückeroberten.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

fröhliche Weihnachtszeit beim THW Kiel! Mit einem 37:33-Sieg über den HBC Nantes landeten die Zebras vor einer Woche einen historischen Sieg in der Handball-Champions-League. Am Sonntag dann ließen sie beim 24:22-Heimsieg über die MT Melsungen den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga folgen.

Ein perfekter Moment für die vereinsinterne Weihnachtsfeier, bei der die Spieler und ihre Familien Anfang der Woche kurz für ein paar Stunden aus dem Handball-Hamsterrad ausstiegen, etwas Besinnlichkeit genossen, bevor sie sich auf den letzten 65-Stunden-Doppelpack des Jahres vorbereiteten.

Denn ein Punkt auf der Bucket-List der Zebras ist noch offen: In Aalborg wollen sie am heutigen Donnerstag den ersten Auswärtssieg dieser Champions-League-Saison einfahren.

Für THW-Torwart Niklas Landin ist die 400 Kilometer lange Busreise in den Norden Dänemarks so etwas wie eine in die Zukunft. Ab kommender Spielzeit wird der Welthandballer am Limfjord das Tor hüten. Wie er dieses Duell angeht, hat er meinem Kollegen Tamo Schwarz erzählt.

Trotz aller Weihnachtsstimmung wollen die Kieler in ihrem Festtags-Countdown keine Geschenke verteilen - erst recht nicht im 107. Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt, das am Sonntag (14 Uhr) ansteht. „Die Tabellenführung in Flensburg verteidigen zu wollen, ist wahnsinnig schöner Druck“, sagt Trainer Filip Jicha.

Sander Sagosen zu Gast im Podcast „Timeout THW“

Um Druck geht es - unter anderem - auch in der neuesten Folge unseres Podcasts „Timeout THW“, in der wir Besuch von THW-Rückraumstar Sander Sagosen hatten. Der Norweger erzählt darin erfrischend offen von seiner Leidenszeit vor seinem Comeback, erklärt das Sieben-gegen-Sechs der Kieler, benennt sein persönliches „Zebra des Monats“ und legt sich schon auf einen Favoriten für die WM im Januar fest. Wer ein bisschen besser verstehen möchte, wie der THW Kiel im Allgemeinen und der Ausnahmesportler Sander Sagosen im Besonderen tickt, sollte sie sich definitiv anhören! Zu finden ist sie hier bei Spotify oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App.

Übrigens: Auch für Sander Sagosen ist die Partie in Aalborg keine wie jede andere. Hier schaffte er einst seinen internationalen Durchbruch und hat noch immer gute Bekannte im Kader, zum Beispiel Linksaußen Buster Juul, Rückraum-Star Mikkel Hansen oder Abwehrrecke Henrik Møllgaard, mit denen gemeinsam er für Paris Saint-Germain spielte.

Ob die Kieler es schaffen, ihre Auswärts-Durststrecke dieser Königsklassen-Saison heute Abend zu beenden, können Sie ab 20.45 Uhr wie immer im Liveticker auf KN-online verfolgen.

Viel Spaß dabei und eine fröhliche Vorweihnachtszeit!

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Zitat der Woche

Für meine ganze Familie ist es ein Highlight, wenn ich spiele. Danach besprechen wir dann, was ich besser machen könnte. Mein kleiner Bruder sagt immer, ich muss mehr aufs Tor gehen und mehr Eins-gegen-Eins gewinnen. Sander Sagosen THW-Rückraumstar im KN-Podcast

Statistik der Woche

5 Tore in 4 Minuten steuerte Karl Wallinius zum Champions-League-Sieg gegen Nantes bei - und machte damit einen großen Schritt nach aus mehrfacher Hinsicht schwierigen Wochen.

Geschichte der Woche

