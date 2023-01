VR Classics: Festival und Frauenpower

Vom 16. bis 19. Februar trifft sich alles, was Rang und Namen hat im Spring- und Dressursport bei den VR Classics in den Holstenhallen Neumünster. Das Programm ist prall gefüllt und abwechslungsreich.

Neumünster. Highlights sind durch den “Endspurt” in der Bemer Riders Tour und die neunte Station im FEI Dressage World Cup garantiert. Es reiht sich viel aneinander in den Holstenhallen, was das internationale Turnier zu einem der schönsten und begehrtesten in ganz Deutschland gemacht hat. VR Classics, das kennt man überall in Europa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Niederlanden, Schweden, Italien, selbst in den USA wissen „Horsepeople” was das ist, dieses viertägige Fest in Norddeutschland. Gefeiert wird die 72. Turnierauflage in Neumünster seit 1951.

VR Classics kehren im vertrauten Format zurück

Gefreut über die Nachricht, dass es die VR Classics 2023 im vertrauten Format gibt, haben sich alle, vor allem aber jene, die bereits für 2022 Karten erworben hatten, denn diese Tickets haben die volle Gültigkeit für die Veranstaltungsauflage 2023. Und die birgt die lange bekannte Spannung und Aufregung, denn sowohl im Dressur-, als auch im Springsport wird es spektakulär. Die Qualifikation zum FEI Dressage World Cup – Preis der VR Bank zwischen den Meeren - lockt regelmäßig ein erstklassiges Teilnehmerfeld, das dann seinerseits die Holstenhalle in einen brodelnden Hexenkessel verwandelt mit tausenden auf den Tribünen. Die 15 besten Paare des Grand Prix im Preis von Madeleine Winter-Schulze und Fundis Reitsport am Samstag dürfen in der Kür am Sonntag starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Frauen im Fokus

Genaues Hinschauen, das erleben auch die Springreiterinnen und -reiter jedes Jahr. Ringsherum wird ausgiebig gefachsimpelt und das geht schon mal in den Hallen 4 und 5 bis spät in den Abend weiter. Allein vier Weltranglistenspringen entfalten Begehrlichkeit bei den Aktiven und dem Publikum.

VR Classics in Neumünsters Holstenhallen, das kennt man weit über die Landesgrenzen hinaus. Eine, auf die in diesem Jahr genauso geguckt wird wie auf Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg), ist Sophie Hinners (Pfungstadt). Die gerade 25-jährige und Meyer-Zimmermann lieferten in der Riders Tour ein munteres Wechselspiel ab – mal die eine vorn, dann die andere – aktuell führt Meyer-Zimmermann.

Sophie Hinners ist bei der achten und letzten Tour-Etappe dabei. Die „bestmögliche Vorbereitung” laufe bereits versichert Hinners nach dem Jahreswechsel, ganz endgültig stehe jedoch nicht fest, welche Pferde definitiv mit nach Neumünster reisen. „Ich glaube, ich bin tatsächlich zum ersten Mal dort als Teilnehmerin”, hat die junge Reiterin festgestellt, “aber ich kenne das Turnier natürlich. Ich komme aus der Nähe von Sittensen und habe dort eine sehr gute Freundin. Also wir sind früher auch zum Zuschauen da gewesen. Ich weiß schon, was mich erwartet.”

Und das ist eine Menge erstklassiger Sport. Am Samstagnachmittag geht es in der Holstenhalle in die Qualifikation für die achte und letzte Wertungsprüfung der Serie. Die folgt am Sonntag im Prestigeobjekt – im Großen Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken

Der Weg zu den Tickets

Karten für die VR Classics gibt es für sich selbst oder als Geschenk für Pferdefans über mehrere Wege:Telefonisch unter der Rufnummer 04321- 755 421Per E-Mail an tickets@vr-classics.deOnline bei Reservix: https://www.reservix.de/tickets-internationales-reitturnier-vr-classics/t7176VIP- und Logentickets: https://reitturnier-neumuenster.de/tickets/vip-tickets/