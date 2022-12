VR Classics in Neumünster: Von Schau-Wettkampf bis Riders Tour-Finale

Vom 16. bis 19. Februar trifft sich alles, was Rang und Namen hat im Spring- und Dressursport bei den VR Classics in den Holstenhallen Neumünster.

Neumünster. Das Angebot ist üppig und reicht vom Schau-Wettkampf bis zum „Endspurt“ der Riders Tour und der neunten Station im FEI Dressage World Cup. All jene, die bereits für 2022 Karten erworben hatten, dürfen durchatmen — ihre Tickets haben die volle Gültigkeit für die VR Classics 2023 behalten. Es gibt aber weitere freie Plätze.

Donnerstag ist “Norddeutschland-Tag”

Den Auftakt bestimmen die „Nordlichter”. Das Turnier beginnt mit der ersten Prise Dressur in der internationalen kleinen Tour, gleich danach erobern die Ponyreiter, Junioren und Jungen Reiter die Holstenhallen für die Championate der Pferdestadt Neumünster. Ein Glanzlicht ist der Schau-Wettkampf der Reit- und Fahrvereine Schleswig-Holsteins. Rund 300 Mitwirkende, Pferde, Ponys, Kutschen und sagenhafte Kostüme und Kulissen zeichnen diesen Wettkampf aus und sorgen stets für Riesenandrang. Am Abend stehen die VielseitigkeitsreiterInnen in den Startlöchern: die Indoor-Vielseitigkeit der VR Classics bringt eine Portion Rasanz in das Hallenoval.

Freitags wird es international

Weltranglistenspringen, der Auftakt der internationalen Youngster-Tour und der nationale Grand Prix — all das zeichnet den Freitag aus und bietet eine gute Gelegenheit, einen Überblick über Form und Fasson der Top-Kandidaten im Parcours zu erhalten und die Ausstellung zu ergründen. Diese erstreckt sich vom Foyer der Holstenhallen vier und fünf, wo sich auch der Abreiteplatz befindet. Die Ausstellung ist der Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher und Aktive aus rund 20 Nationen.

Weltcup-Flair und Tour-Spannung

Weltcup-Flair entfaltet sich erstmals am Sonnabend in der Qualifikation zum FEI Dressage World Cup, im Grand Prix, Preis von Madeleine Winter-Schulze. Die 15 besten Paare dieser Prüfung dürfen am Sonntag im Preis der VR Bank zwischen den Meeren um Weltcup-Punkte in der Grand Prix Kür starten. Neumünster ist die neunte Qualifikationsstation. Derzeit führend in der Weltcup-Wertung ist Ingrid Klimke (Münster), der mit Franziskus gerade ein großartiger dritter Rang im FEI Dressage Word Cup von London gelang. Unter den Top-Ten rangieren aktuell neben Klimke auch Benjamin Werndl (3.) aus Aubenhausen, Helen Langehanenberg (4.) aus Billerbeck, Isabell Werth (6.) aus Rheinberg und Frederic Wandres (8.) aus Hagen a.T.W..

Spannend wird es auch im Parcours: hier fällt die Entscheidung, wer sich für die achte und finale Etappe der Bemer Riders Tour qualifizieren kann. Im Fokus und auf Platz eins und zwei des Rankings sind zwei Frauen: Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und Sophie Hinners (Marburg). Die besten 40 Paare der Qualifikation treten am Sonntag zum Endspurt an.

Der Abend in den Holstenhallen wird schnell und bunt, SWN präsentiert diesen Veranstaltungsabschnitt mit dem internationalen Zeitspringen und dem Kostümspringen. Erwartet werden die tollsten Kostümideen und ein großartiges Weltranglistenspringen.

Sonntag ist Finaltag

Zwei Disziplinen, vier erstklassige Sportereignisse, das zeichnet den Sonntag bei den VR Classics aus: der Grand Prix Special, Championat der Pferdestadt Neumünster und die Grand Prix Kür der Volksbank zwischen den Meeren, FEI Dressage World Cup, lassen Dressurherzen höher schlagen. Der Nachmittag gehört den Springfans mit den Finals in der Youngster Tour und Bemer Riders Tour. Die bedeutendste Springprüfung der VR Classics, der Große Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken ist seit Jahrzehnten die kostbarste internationale Springprüfung der vier Turniertage und hochbegehrt. Dieser Klassiker ist die achte und zugleich letzte Wertungsprüfung der Bemer Riders Tour.

