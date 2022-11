VR Classics: Vorfreude auf den FEI Dressage World Cup in den Holstenhallen

Neumünster. Im Februar trifft sich die internationale Dressur- und Springreitszene in den Holstenhallen Neumünster. Seit mehr als 30 Jahren macht dort der FEI Dressage World Cup Station. Vom 16. bis 19. Februar 2023 sind die VR Classics weiterhin die dienstälteste und eine der beliebtesten Stationen im Weltcup-Circuit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Februar 2022 knüpfte die Doppel-Olympiasiegerin und Doppel-Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera BB genau dort an, wo sie 2020 aufgehört hatte – auf Platz eins in der Weltcup-Kür, dem Preis der Volksbank zwischen den Meeren und war glücklich, dass die Veranstalter Francois und Ullrich Kasselmann nichts unversucht gelassen hatten, um den Aktiven überhaupt diese Qualifikationsstation zu ermöglichen. „Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass Veranstalter und vor allem auch Sponsoren unter schwierigen Bedingungen so eine Chance bieten”, sagt von Bredow-Werndl. Sie ist bestens vertraut mit dem Hexenkessel Holstenhalle – war sowohl mit Unee BB, als auch mit Olympiapferd TSF Dalera BB siegreich und platziert bei den VR Classics. Ihr Bruder Benjamin Werndl, der mit der deutschen Equipe im August WM-Bronze gewann, führt die West-Europaliga des FEI Dressage World Cup aktuell an, gefolgt von Stuttgart-Siegerin Ingrid Klimke (Münster).

Spannend und so nah …

Nun ist der FEI Dressage World-Cup wieder zurück. Neumünsters VR Classics sind die neunte von elf Stationen auf dem Weg ins Finale im US-amerikanischen Omaha im April 2023. Weltcup-Flair entfaltet sich erstmals am Samstagvormittag in den Holstenhallen, wenn im Grand Prix de Dressage zur Qualifikation für die Weltcup-Kür gebeten wird. Nur die 15 besten Paare dieser Prüfung treten am Sonntagvormittag in der stets zum Bersten gefüllten Halle zur Grand Prix Kür des Weltcups – Preis der Volksbank zwischen den Meeren – an. Dann wechselt atemlose Stille auf den Rängen mit ohrenbetäubendem Jubel nach jeder Vorstellung, wird diskutiert und gewertet, denn das Spectator-Judging ist seit mehreren Jahren bereits Bestandteil der VR Classics.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch mehr Pi & Pa

Neben den beiden Weltcup-Prüfungen glänzt die Dressur in Neumünster auch mit dem Championat der Pferdestadt Neumünster im Grand Prix und Grand Prix Special und mit einer internationalen kleinen Tour für die jüngeren Pferde im Prix St. Georges und Intermediaire I. Ein Fest für Dressurfans.

Sport, Spaß und Bummel

VR Classics, das ist auch der Inbegriff für exzellenten Springsport mit vier Weltranglistenspringen – Höhepunkt ist der Große Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken – für die Championate der Pferdestadt Neumünster, Kostümspringen, Schau-Wettbewerb der Volksbanken Raiffeisenbanken & easyCredit, sowie der Treffpunkt schlechthin in der Ausstellung in Halle 4 + 5. Diese Ausstellung und ein vielfältiges gastronomisches Angebot locken nach Neumünster.

Tickets als Weihnachtsgeschenk

Karten für die VR Classics gibt es jetzt schon und das ermöglicht es, Pferdefans ein tolles Weihnachtsgeschenk zu machen. Karten sind unter der Rufnummer 04321- 755 421, außerdem per E-mail an tickets@vr-classics.de und online auch bei Reservix buchbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Weg zum Online-Ticketshop findet man ganz bequem unter www.reitturnier-neumuenster.de und dort können sogar VIP-Tickets und Logentische gebucht werden. Wichtig: Bereits für die VR Classics 2022 erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung 2023.