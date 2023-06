Wales auf Kurs für das 154. Deutsche Derby in Hamburg

Hannover/ Hamburg. Nicaron, Schiaparelli und Adlerflug schafften in den Jahren 2005 bis 2007 dieses begehrte Doppel. Vor einem Jahr gewann mit Assistent der spätere Derby-Vierte. 2023 waren fast alle Augen auf die bisher noch ungeschlagene Winterkönigin Quantanamera gerichtet, doch fand sie am Sonntag im Preis der BMW Niederlassung Hannover – Derby Trial (20.000 Euro, 2.400 m) auf der Neuen Bult ihren Meister in Stiftung Gestüt Fährhofs Wales, der nun voll auf Kurs für das 154. Deutsche Derby ist.

Der nächste Top-Treffer für das Team Bojko/Wöhler

Für Trainer Andreas Wöhler aus Spexard bei Gütersloh und Jockey Jozef Bojko brillierte der dreijährige Camelot-Sohn Wales Start-Ziel in grandioser Manier. Der 2,5:1-Co-Favorit war an der Spitze nie zu gefährden und stand schon weit vor dem Ziel als leichter Sieger fest, womit das Team Bojko/Wöhler nur eine Woche nach dem Erfolg im Union-Rennen in Köln einen weiteren Top-Treffer feierte.

Erste Niederlage für Quantanamera

Quantanamera machte zwar noch sehr viel Boden gut und stand früh als Zweite fest, doch an Wales, der stets das Rennen beherrschte, reichte die aus einer Verletzungspause kommende Top-Favoritin nie heran. Auch wenn sie nun ihre erste Niederlage bezog, gab die Suborics-Stute ein sehr versprechendes Comeback. Bebeto hielt als Dritter, der wie Quantanamera von Andreas Suborics aufgeboten wurde, den Lokalmatador Brenton knapp in Schach.

Wales, der beim siebten Start sein zweites Rennen gewann, scheint sich in den vergangenen Wochen klar verbessert zu haben. „Heute hat Wales noch lockerer gewonnen als beim letzten Mal. Das war top. Auf jeden Fall haben wir nun grünes Licht für das Derby“, kommentierte Jozef Bojko.

Derby-Woche startet am Sonntag

Das 154. Deutsche Derby (Gruppe I, 650.000 Euro, 2.400 m) am 2. Juli in Hamburg-Horn ist das Highlight der fünf Renntage zwischen dem 25. Juni und 2. Juli umfassenden Derby-Woche 2023 und gleichzeitig das bedeutendste Galopprennen des Jahres hierzulande. Am ersten Renntag des Meetings steht am kommenden Sonntag (25. Juni) der Hamburger Stuten Cup (Listenrennen, 25.000 Euro) im Mittelpunkt. Voraussichtlich neun Rennen werden am Auftakttermin ausgetragen.

