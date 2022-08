﻿Walter Röhrl: „Die Olympia-Rallye hat mein Leben auf den Kopf gestellt“

Die Olympia-Rallye 1972 war der Startschuss einer großen Motorsportkarriere: Der Regensburger Walter Röhrl prägte einen neuen Fahrstil und führte bis kurz vor dem Ziel in München. Im Interview mit KN-Online erinnert sich der heute 75-jährige Doppelweltmeister an die Ereignisse vor 50 Jahren.

Kiel. Die Olympia-Rallye 1972 zwischen Kiel und München war die Geburtsstunde einer deutschen Sportlegende: Walter Röhrl. Der junge Bayer beeindruckte mit seinem Fahrstil die Motorsportwelt. Erst kurz vor Schluss schied der Regensburger in Führung liegend aus. 50 Jahre später kehrt der zweifache Rallye-Weltmeister erstmals an die Kieler Förde zurück. KN-Online sprach mit dem 75-Jährigen über Erinnerungen, Erwartungen und einen Mythos.

Herr Röhrl, vor 50 Jahren kamen sie als weitestgehend unbekannter, junger Rallyefahrer zur Olympia-Rallye nach Kiel. Welche Erinnerungen haben sie daran?

Walter Röhrl: Die Olympia-Rallye hat mein komplettes Leben und jegliche Planung auf den Kopf gestellt. Als ich vor 50 Jahren hierher kam, habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich eines Tages mit Motorsport mein Geld verdienen könnte. Doch während dieser Rallye und den Anfangserfolgen wuchs in mir der Wunsch zu wissen, ob ich in der Lage bin, der Beste der Welt zu sein.

Sie lagen damals kurz vor dem Ende in Führung, bis es Sie in ihrer bayrischen Heimat mit einem technischen Defekt erwischt hat...

(lacht) ...und heute lebe ich 20 Kilometer unweit von Plattling, wo ich damals ausgefallen bin, im Bayrischen Wald mit der Gewissheit, dass ich es auch als gebürtiger Regensburger immer nach München schaffen werde.

Urplötzlich erlangten Sie bundesweite Popularität. Sie erhielten durch die Medien den Beinamen „Der Privatchauffeur vom Bischof“, doch das waren Sie nie...

Nein, ich absolvierte beim Bischöflichen Ordinariat Regensburg eine Ausbildung in der Grundstücksverwaltung. Ich war Protokollführer eines Juristen. Und da mein Vorgesetzter keinen Führerschein hatte, fuhr ich seinen Dienstwagen. Chauffeur im eigentlichen Sinn war ich nie, das ist nur ein Mythos.

Welchen Stellenwert hat die Olympia Rallye 1972 in ihrer Karriere, in der sie später zweifacher Rallye-Weltmeister wurden und vier Mal hintereinander die legendäre Rallye Monte Carlo gewannen?

Die vier Monte-Siege sind der Höhepunkt meiner Karriere, zumal ich sie auf vier verschiedenen Autos errungen habe. Aber ohne die Olympia-Rallye gäbe es keinen Monte-Sieger Röhrl. So etwas wie 1972 hat es in Deutschland im Rallye-Sport bisher nie wieder gegeben. Alle Stars der damaligen Zeit wie Hannu Mikkola und Rauno Aaltonen waren am Start. Es waren echte Schicksalstage in meinem Leben, weil alles unerwartet auf mich einprasselte.

Und das vom ersten Startschuss an...

Ja, ich bin in Kiel mit heillosem Respekt vor den großen Rallye-Namen losgefahren. Und dann kam die erste Sonderprüfung und so ein Buab aus Bayern gewinnt mit Bestzeit vor Hannu Mikkola, der für mich der Gott im Rallyesport war. Plötzlich war ich in aller Munde.

Sie wurden ein deutsches Sportidol. Trotzdem gab es um Sie nie Skandale. Wie haben sie das geschafft?

Ich habe immer versucht, ich selbst zu bleiben. Der Rummel war mir nie wichtig. Rallye hat auch immer etwas mit Einsamkeit zu tun, wenn man durch die Dunkelheit fährt. Das schönste Kompliment für mich ist nach wie vor, wenn Leute nach einem Selfie fragen und dann sagen, dass sie es haben wollen, weil ich ein beständiger und normaler Mensch bin und nicht weil ich zwei Mal Weltmeister geworden bin.

Am Montag gehen Sie auf dem Wilhelmplatz nach 50 Jahren beim Revival der Olympia-Rallye über die Startrampe. Mit welchen Gefühlen und Erwartungen?

Zunächst einmal hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass heute so etwas nochmal möglich ist. Mein höchster Dank und Respekt gilt den Veranstaltern. Ich freue mich auf viele nette Leute, viel Spaß im Auto. Und endlich kann ich mal wieder, nachdem ich in meiner Karriere überall auf der Welt im Auto saß, durch Deutschland fahren, das habe ich lange nicht gemacht. Um Bestzeiten geht es mir nicht mehr. Gleichmäßigkeitsprüfungen sind nicht meine Stärke. Aber ich bringe fünf Autos an den Start und habe für jede Etappe ein passendes dabei, so dass ich 2022 auch am Ziel in München ankommen sollte. Es wird mir eine große Freude sein.