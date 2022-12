﻿Warum der Tunesier Hamza Aichaoui bei der WM mit Marokko mit fiebert

Bad Segeberg. Fußball nimmt einen großen Stellenwert im Leben des Tunesiers Hamza Aichaoui ein, der in Bad Segeberg geboren wurde und dort bis heute lebt. Insbesondere dieser Tage, an denen die Nationalmannschaft Marokkos bei der Weltmeisterschaft in Katar für Furore sorgt und es als erstes afrikanisches Team überhaupt in ein WM-Halbfinale geschafft hat: „Ganz Afrika und die gesamte muslimische Welt drücken der Mannschaft die Daumen.“

Drei Länder, eine Nation

Aichaoui sagt, warum dies so ist: „Marokko, Algerien und Tunesien sind zwar drei Länder, aber uns verbindet so viel, dass wir uns als eine Nation sehen“, sagt der verheiratete Familienvater und liefert damit gleich den Grund, warum er mehr denn je vor dem Fernseher mitfiebert und sein Herz für die Rot-Grünen schlägt.

Hamza Aichaoui gehört 2005 zum Meisterteam

Wenn Aichaoui über Fußball spricht, dann weiß er, worüber er redet. Schließlich ist er selbst fast zwei Jahrzehnte ein Begriff in der Segeberger Fußballszene gewesen. Sein eigener größter sportlicher Erfolg liegt allerdings schon lange zurück. Hamza Aichaoui gehörte 2005 zur Meistermannschaft des SV Todesfelde, die damals zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Sprung in die Fußball-Verbandsliga – damals die höchste Landesklasse – schaffte. Nach weiteren Stationen beim SV Wahlstedt oder Rendsburger TSV landete der Wirbelwind, der ob seiner großen Emotionen auch das eine oder andere Mal aneckte, schließlich beim SV Schackendorf, wo der mittlerweile 38-Jährige noch heute in der Kreisliga-Mannschaft kickt.

Freudentränen vergossen

Für Aichaoui, der leidenschaftlich die Qualitäten des marokkanischen Team preist und zugibt, von Glücksgefühlen übermannt Freudentränen vergossen zu haben, ist der Siegeszug des Teams von Trainer Walid Regragui längst keine Überraschung mehr. „Die Jungs spielen nicht für Geld, sondern für sie ist es eine Ehre, für ihr Land zu spielen“, sagt der Bad Segeberger. „Wenn ich sehe, mit welcher Inbrunst die Nationalhymne mitgesungen wird, weiß ich, dass diese Spieler alles für ihr Land geben würden.“

Zusammenhalt und Mut

Wenn das Spiel erst einmal angepfiffen ist, werde schnell deutlich, was diese nordafrikanische Mannschaft auszeichnet. „Dieser Zusammenhalt auf dem Platz, dieser Mut von allen, nach vorne zu spielen, aber vor allem diese Bereitschaft von allen zu verteidigen, ist einfach phänomenal“, sagt Aichaoui und kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. „Alle konzentrieren sich nur auf den Fußball, niemand will sich in den Vordergrund spielen, sondern jeder will sein Land stolz machen.“

Marokko kann Weltmeister werden

Deshalb glaubt Hamza Aichaoui auch, dass das marokkanische Wintermärchen nach dem Gruppensieg in der Vorrunde, dem 3:0 nach Elfmeterschießen gegen Spanien sowie dem 1:0 gegen Portugal nicht enden wird. Dass im Halbfinale am Mittwoch gegen Titelverteidiger Frankreich der ganz große Coup gelingen kann. „Wenn jeder für jeden auf dem Platz blutet, kann man nur gewinnen“, sagt er und formuliert eine gewagte These: „Können die angeschlagenen Romain Saiss und Hakim Ziyech sowie Achraf Hakimi spielen, dann wird Marokko Weltmeister.“