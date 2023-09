﻿Warum sich der VfL Wolfsburg schriftlich bei Holstein Kiel für ein Tor entschuldigt

Wolfsburg/Kiel. Kurioser und aus Wolfsburger Sicht unschöner Vorfall in der B-Jugend-Bundesliga: Der VfL sah sich in dieser Woche veranlasst, sich für ein Tor der U17-Mannschaft schriftlich zu entschuldigen. Beim 5:0-Sieg des Teams am Sonntag im Spiel bei Holstein Kiel fiel nämlich der zweite Treffer der Gäste unter sehr zweifelhaften Umständen.

Das war passiert: Kurz vor der Pause gab es einen Zusammenprall eines Kieler Spielers mit VfL-Torwart Kyrylo Khadasevych. Es folgten eine Spielunterbrechung und Spielfortsetzung mit Schiedsrichterball, den ein VfL-Verteidiger im Sinne des Fairplay weit in die gegnerische Hälfte spielte - um Holstein wieder den Ball zu überlassen. Wolfsburg-Stürmer Karlo Simic allerdings ging dazwischen und schob ohne Gegenwehr gegen verdutzte Kieler das Spielgerät zum 2:0 ins leere Tor. Und das offenbar auch zum Ärger seines eigenen Trainers - Dennis da Silva Felix wechselte den Angreifer unmittelbar danach aus. Aberkennen konnte Schiedsrichter Ben Henry Uhrig den Treffer nicht, denn rein regeltechnisch war es ein korrektes Tor.

Diskussion in der Halbzeitpause

In der Halbzeitpause wurde der Umgang mit diesem „unfairen“ Tor von den beiden Trainerteams diskutiert - es ging dabei auch um die Idee, den Kielern zu Beginn der zweiten Halbzeit ein gegenwehrfreies Tor zu ermöglichen, um den alten Abstand wieder herzustellen. Das aber passierte nicht. Der VfL spielte nach dem Anstoß den Ball zwar dem Gegner zu, agierte anschließend aber ganz normal. „Das war ein Fehler“, sagt Wolfsburgs Akademie-Chef Michael Gentner, der sich sofort nach Kenntnisnahme um die Aufarbeitung der Situation bemühte.

„Den Spieler auszuwechseln, war nicht unbedingt falsch“, so Gentner, „aber es war nicht ausreichend. Richtig wäre es gewesen, unmittelbar nach der Pause den Kielern ein Tor quasi zu schenken“, um den alten Abstand wieder herzustellen. Das Trainerteam ist da leider zu einer falschen Entscheidung gekommen, was wir sehr bedauern. Wir als VfL wollen die Werte des Fairplay leben, es gibt einen klaren internen Verhaltenskodex dazu.“

Gentner: „Das war ein Fehlverhalten“

Darum begann in dieser Woche auch eine intensive VfL-interne Aufarbeitung - mit dem Trainer, dem 16-jährigen Stürmer und dem gesamten Team. Wichtig, so Gentner: „Unser Spieler war mit der Situation in dem Moment überfordert, hat sie falsch eingeschätzt und in einer Art Kurzschlusshandlung eine falsche Entscheidung getroffen.“ Es gehe aber nicht darum, ihn an den Pranger zu stellen - sondern darum, wie die sportlich Verantwortlichen darauf hätten reagieren müssen. Den Spielern die Entscheidung zu überlassen, sei nicht okay gewesen. „Das war ein Fehlverhalten“, so Gentner deutlich, „dem auch eine Konsequenz folgen wird, was wir mit dem Trainer klar besprochen haben.“ Wie diese Konsequenz aussieht - möglich sind beispielsweise die Leistung von internen oder externen sozialen Aufgaben -, werde man allerdings nicht öffentlich kommunizieren.

Entschuldigungsschreiben an Holstein Kiel

Am Dienstag traf sich Gentner in dieser Sache mit der gesamten U17-Mannschaft. „Wir setzen auf einen Lerneffekt“, sagte der NLZ-Chef, „und wollen so sicherstellen, dass sich ein Vorfall dieser Art nicht wiederholen wird.“ Ebenfalls am Dienstag ging ein offizielles Entschuldigungsschreiben des VfL an Holstein Kiel, in dem der Fehler eingestanden und bedauert wird, zudem befindet sich Gentner „im täglichen Kontakt“ zu seinem Kieler Amtskollegen Dominic Peitz. „Unabhängig von den Konsequenzen, die wir ziehen, tut uns die ganze Angelegenheit unglaublich leid. Die Kieler Verantwortlichen bewerten den Vorgang so, wie wir es tun, und haben unsere Entschuldigung angenommen.“

„Wir haben die Entschuldigung akzeptiert und sind in einem guten Austausch dazu mit dem VfL Wolfsburg“, bestätigt Peitz auf AZ/WAZ-Nachfrage. Wie der VfL und gegebenenfalls auch der DFB damit umgehen, „liegt nicht in unserem Ermessen“.