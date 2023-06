Holstein Kiel: Marcel Benger wechselt zum SC Verl

Kiel. Marcel Benger und Holstein Kiel gehen zukünftig getrennte Wege. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, haben sich der Mittelfeldspieler und die Störche auf die vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis Juni 2024 laufenden Vertrages geeinigt.

„An Marcel waren wir schon länger interessiert und freuen uns, dass es endlich geklappt hat“, erklärte Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange. „Er ist auf dem Platz ein Denker und Lenker, robust und sucht auch in Drucksituationen die spielerische Lösung. Er ist in der Lage einem Spiel eine Struktur zu geben und das Spiel an sich zu reißen. Charakterlich passt Marcel ebenfalls sehr gut zu unserer Mannschaft und nach Verl.“

Marcel Benger war zur Saison 2021/22 den Störchen gewechselt, schaffte allerdings nie wirklich den Durchbruch an der Förde. In der vergangenen Saison kam der 24-Jährige in der Zweiten Bundesliga gar nicht zum Einsatz. In der Regionalliga Nord lief Benger in 13 Begegnungen für die U 23 der Störche auf, schoss ein Tor. In der ersten Spielzeit bei der KSV brachte es der gebürtige Krefelder immerhin auf zehn Einsätze. Fußballerisch ausgebildet wurde der Mittelfeldmann beim KFC Uerdingen und bei Borussia Mönchengladbach.

KN