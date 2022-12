﻿Wechsel zum HSV? Wahl fühlt sich bei Holstein Kiel „extrem wohl“

Kiel. Eine mediale Fragestellung aus dem Hamburger Raum sorgte vor Weihnachten für leichte Nervosität im Lager des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Wechselt Hauke Wahl als Ersatz für den vermeintlichen Doping-Sünder Mario Vuskovic per Ablöse noch in diesem Winter zum Liga-Konkurrenten und Aufstiegskandidaten HSV? Ein klares Dementi des 28-jährigen Störche-Kapitäns, dessen Vertrag nach Ende dieses Spieljahres in Kiel ausläuft, blieb auf Anfrage von KN-online aus. Dennoch scheint der Verbleib des Abwehrchefs bei der KSV Holstein zumindest in der zweiten Hälfte dieser Saison sicher.

Störche-Sportchef Uwe Stöver: „Keinerlei Kontakte zu interessierten Vereinen“

„Nach dem für mich sehr schweren Jahr 2022 liegt mein Fokus aktuell nur auf der täglichen Arbeit und den nächsten Vorbereitungswochen auf die Rückrunde. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier im Verein extrem wohl fühle und mir sehr gut vorstellen kann, auch über den kommenden Sommer hinaus bei Holstein zu bleiben“, so Wahl, der nach seiner mehrmonatigen Zwangspause wegen der Diagnose Pfeiffersches Drüsenfieber zu Beginn des Jahres seit Ende August wieder zur Rubrik „Leistungsträger“ zählt. Störche-Sportchef Uwe Stöver ergänzt: „Ich habe bezüglich eines Wechsels von Hauke im Winter keinerlei Kontakte zu interessierten Vereinen.“

Deckungslücke im Volkspark: Innenverteidiger Vuskovic droht vierjährige Doping-Sperre

Aufgekommen war das Wahl-Gerücht, nachdem beim HSV-Innenverteidiger Vuskovic auch in der B-Probe die verbotene Substanz Erythropoetin (Epo) nachgewiesen worden war. Dem 21-jährigen Kroaten droht eine vierjährige Sperre. Wahl kennt die spezielle Spielweise von HSV-Trainer Tim Walter aus gemeinsamer Zeit in Kiel in der Serie 2018/19 und gilt als ein Lieblingsschüler des 47-jährigen Fußballlehrers. Der Leit-Storch und der gleichaltrige Rothosen-Mannschaftsführer Sebastian Schonlau standen 2015/16 bereits beim SC Paderborn in einem Team, sind seither gut befreundet. Brisant zudem: beide Profis lassen sich von der Agentur „Teamgeist Sportmanagement GmbH“ beraten.